Morgan Stanley, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile kısmi anlaşmasının “belirsiz” bir anlaşma olduğunu ve tarifeleri düşürmek adına uygulanabilir yolun belirtilmediği bildirdi.

CNBC'de yer alan habere göre, ABD ile Çin Salı günü yürürlüğe girmesi beklenen 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanacak yüzde 30’luk tarifenin ertelenmesi konsuunda uzlaşmaya vardı, fakat Eylül ayında devreye giren tarifeler geri çekilmedi ve 15 Aralık itibariyle uygulanacağı bildirilen tarifeler de hala gündemde.

Morgan Stanley’e göre, anlaşmazlıkları çözmek için dayanıklı bir mekanizma devreye sokulmazsa bir diğer tarife artışı bertaraf edilemeyebilir.

Banka tarafından yayımlanan notta, “Varolan ek gümrük vergilerinin düşürüleceğine dair uygulanabilir bir plan bulunmuyor ve tarife artışı hala büyük bir risk olarak varlığını sürdürüyor. Böylece, biz henüz Küresel büyüme beklentilerini daha artıracak kurumsal davranışlarda anlamlı bir toparlanma beklemiyoruz ”dedi.

Goldman Sachs ise, belirtilen yüzde 15'lik ek gümrük vergilerinin yüzde 60 ihtimalle uygulamaya koyulacağını öngörüyor. fakat 15 Aralık'ta devreye girmesi beklenen vergilerin 2020'nin başlarına ertelenebileceğini tahmin ediyor.

Evercore'da tarifelerin 2020'ye erteleneceği görüşünde.

ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın ilk aşamasının gelecek üç hafta içinde imzalanacağını belirtti. Bunun bir parçası olarak, Çin, 40-50 milyar dolarlık ABD tarım ürünü almayı taahhüt etti.