Trump, yarınki açıklaması öncesi Fed'i ikinci kez faiz artırmaması yönünde uyardı. Bankanın tutumunda değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz artırmama yönündeki çağrısını yineledi.

Fed yetkililerine Twitter üzerinden seslenen Trump, "Umarım Fed'deki insanlar bir başka hata yapmadan önce Wall Street Journal'daki yazıyı okurlar. Piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, sadece anlamsız rakamlara bakmayın" diye konuştu.

Konuya ilişkin dün de bir paylaşım yapan Trump, "Doların güçlü, enflasyonun neredeyse sıfır olduğu ve dünyanın çalkalandığı; Paris'in yandığı, Çin'in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed'in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi inanılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın yarın akşam TSİ 22:00'da faizlerde 25 baz puan artış yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"Twitter, Facebook ve Google, Demokrat Partili"

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden sosyal medya devlerini de hedef alarak Twitter, Facebook ve Google’ı Demokrat Parti yanlısı olmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda başta Twitter, Facebook ve Google’ı Demokratlardan yana olmakla suçladı. Trump insanların hesabını takip etmelerinin engellendiğini belirterek, “ Facebook, Twitter ve Google demokratlar yanlısı davranıyor, bu çok saçma. Özelikle Twitter, insanların “@realDonaldTrump” hesabına katılmalarını zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Twitter’da 56 milyon civarında takipçisi var. ABD’nin bir önceki Başkanı olan Barack Obama’nın takipçi sayısı ise 103 milyondan daha fazla.

Dolar baskı altında

Öte yandan dolar Fed kararı öncesi baskı altında kalıyor. Dolar endeksi cuma günü gördüğü ve 19 ayın zirvesi olan 97.70 seviyelerinden 96.30'a gerilemiş durumda.

Cuma günü 5.42'yi test eden dolar/TL kuru, dolar endeksinde düşüşe paralel bugün 5.33'e kadar geriledikten sonra saat 15:57'de 5.3430 seviyesinden işlem gördü.