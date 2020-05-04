Tüketim azaldı

DÜŞÜŞ Türkiye, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 9,6 düşüşle 33,7 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirdi...

ÇELİK

TÜKETİM AZALDI

DÜŞÜŞ Türkiye, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 9,6 düşüşle 33,7 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirdi. İhracat ise miktar bazında yüzde 0,4 azalışla 21,2 milyon tona, değer bazında yüzde 10,6 düşüşle 13,9 milyar dolara geriledi. 2020 yılının ilk iki ayında ihracat miktar bazında yüzde 1,8 değer bazında ise yüzde 9,5 azaldı. Yıl sonunun miktarda 20 milyon ton, değerde 14 milyar dolar civarında ihracatla kapanacağı düşünülüyor.

GÜNDEM Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan’ın verdiği bilgiye göre 2019 gündemi; korumacılık önlemleri oldu. Sektör, Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere en önemli pazarlarında ihracat kayıpları yaşadı. Buna karşın Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde yaşanan talep artışı, miktar bazlı ihracatın önceki yıla yakın bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Korumacılık engelleri, 2020 yılında da gündemini korurken bununla birlikte yeni gündem koranavirüs olacak.

TALEP İç tüketimdeki ve ihracattaki azalışın çelik üretiminin de düşmesine neden olduğunu söyleyen Aslan, “İç tüketimdeki daralmanın üretimi etkilememesi amacıyla şirketlerimiz ihracata yönelmek durumunda kaldı. Bu durum sektörümüz üzerinde ihracat baskısının oluşmasına neden oldu” diyor.

ÇİMENTO

SATIŞTA DÜŞÜŞ

DARALMA Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin paylaştığı verilere 2019 yılında çimento sektörünün iç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 32 azalarak 67 milyon tondan 45 milyon tona geriledi. 2018 yılının ilk çeyreğinde mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirilmesiyle satışlar beklenenden fazla artış gösterdi. 2019 yılı kış döneminde mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum ve 2018 yılının son 5 ayındaki küçülmenin etkisiyle iç satışlardaki daralma devam etti. 2020 sonunda ise yüzde 6,6 artışla 48 milyon tonluk iç satış bekleniyor.

İHRACAT İç pazardaki daralma, şirketleri ihracata yöneltti. 2019 yılında klinker ve çimento toplam ihracatı ise yüzde 68 artışla 23 milyon ton olarak gerçekleşti. Sektörün toplam ihracat değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 877 milyon dolar oldu. 100’ün üzerinde ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarlar; ABD, İsrail, Gana ve Fildişi Sahili olarak açıklandı.

ÖNGÖRÜ Ocak 2020’de çimento ihracatının yüzde 81 artarak 1,1 milyon ton, klinker ihracatının ise yüzde 29 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisini veren TÇMB Başkanı Tamer Saka, “Sektörümüzün bu yıl ihracatta geçen yıla oranla yüzde 15 büyümesini öngörüyoruz” diyor.

MOBİL İLETİŞİM

TAKSİT SORUNU

SEBEP 2019’da mobil iletişim sektöründe yüzde 20’yi aşkın bir daralma yaşandı. Yine sektörel istihdamın büyük kısmını oluşturan operatör kanalının toplam pazarda yüzde 40’ı aşkın daralma yaşadığını söyleyen MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Döviz kurlarındaki artışla fiyatların yükselmesi, ardından BDDK’nın yürürlüğe aldığı taksit kısıtlama kararı, cep telefonuna yönelik ÖTV artışı sektörümüzü maalesef olumsuz etkiledi” diyor.

KAYIT DIŞILIK Bu durumun en önemli ve kaçınılmaz etkisinin istihdam kayıpları olarak sektöre yansıdığını belirten Turnacı, şöyle konuşuyor: “Ayrıca operatör satış kanalları yani bayiler, ülkemizde neredeyse hiçbir kuralı olmayan satış kanalının kendi içinde regülasyonunu sağlamış, ülke vatandaşımıza Avrupa standartlarının üzerinde hizmet eden sektörün gelişimine büyük katkı sunuyor. Bu kanalın güçsüzleşmesi ya kayıt dışı kanalın ya da ölçek ekonomisiyle orantılı zincir marketlerin güçlenmesi anlamına geliyor.”

ENGEL Taksit kısıtlamalarının halen gündemin en önemli konusu olduğunu söyleyen Turnacı, bunun, yurt dışından gelen cihazların oranını artıracağını belirtiyor. “Yine klonlanmış, IMEI numarası kopyalanmış cihazlar uzun yıllardır sektöre ciddi zarar veriyor. IMEI klonlanmasına yönelik olarak ağır cezaların uygulanmasının gerekli olduğu ve teknolojik tedbirlerin yasal düzenlemelerle alınması gerektiğini düşünüyoruz” diyor.

ÇAĞRI MERKEZİ

SİRKÜLASYON YÜKSEK

İSTİHDAM Çağrı Merkezleri Derneği’nin (ÇMD) GFK iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye genelinde hizmet veren müşteri temsilci sayısı, 2019 yılında yüzde 6,2 oranında artışla 102 bin kişi, yönetici ve destek kadrolarla birlikte toplamda sağlanan istihdam ise 115 bin kişi oldu. Bu rakamın yüzde 68’i dış kaynak çağrı merkezleri tarafından sağlanıyor. Sektörün, 2020 yılına ilişkin istihdam öngörüsü ise 117 bin kişi olarak açıklandı.

DAĞILIM Çağrı merkezlerinde sağlanan istihdamın coğrafi dağılımına bakıldığında, üç büyük şehrin dışında kalan Anadolu illerindeki istihdam oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti. Geçen yıl sektörün yüzde 26’sını bünyesinde bulunduran İstanbul’daki mevcut yapılarda büyüme yüzde 35’e yükseldi. Ankara’nın istihdamdaki payı yüzde 4, İzmir’in ise yüzde 10. Ortaya çıkan bu tablo sektördeki istihdam dağılımının, üç büyük şehirden başlayarak diğer bölgelere doğru yayıldığını gösteriyor.

ODAK Sektördeki çalışanların yaş ortalaması 26, üniversite mezunu olanların oranı ise yüzde 66. Ancak müşteri temsilcilerinin yüzde 46’sının çalışma süresi 3 yılın altında. Çalışanların sektöre bir kariyer gözüyle bakmadığını söyleyen ÇMD Başkanı Rengin Ağılönü, algı/konumlandırma (markalar ve kamuoyu açısından), teşvik ihtiyaçları, nitelikli iş gücü ihtiyacı ve yabancı dil eksikliğini, sektörün gelişime açık alanları olarak sıralıyor.

OFİS MOBİLYASI

SEKTÖR GELİŞİYOR

İHTİYAÇ Ofis mobilyaları alanı, Türkiye’de her yıl yaklaşık yüzde 5 oranında büyüyor. Son 6 yılda ülke genelinde 30 milyon metrekarelik ofis alanı üretildi. Ofis ve konut üretimindeki yükseliş, ofis ve konut mobilya üretiminde ciddi artışlar sağladı. İstanbul ofis pazarındaki stok büyümesi incelendiğinde; 2008 ile 2019 yılı arası geçen dönemde ofis stokunun 3 kat arttığını söyleyen Modoko Başkanı Koray Çalışkan, “Bu da bize ofis mobilyası ihtiyaçlarını gösteriyor" diyor.

TASARIM Türkiye’de ofis binalarının yoğunluk kazanmasının ofis mobilyalarını da pozitif şekilde etkileyeceğini belirten Çalışkan, şöyle konuşuyor: “Ofis mobilyaları kısmında son birkaç yıldır ciddi bir tasarım atağı söz konusu. Çalışanlara her türlü kolaylığı sunmak adına mobilyalar akıllaşırken çalışma verimliliğini artıracak şekilde tasarımlar sunuluyor. Aynı zamanda kişiye özel tasarımlar ofis mobilyalarında da kendisini hissettiriyor.”

TREND Çalışkan teknolojinin ve rahatlığın bir arada olduğu mobilyaların ön plana çıktığını söylüyor. “Artık bir konseptten ziyade birbiriyle uyum sağlayacak tekil parçalar önem kazanacak. Örneğin Korona virüs nedeniyle evden çalışmak durumunda kalan insanlar, daha rahat çalışabilmek adına evlerine ofis sandalyesi, ofis masası gibi ofis eşyalarını evlerine taşımaya başlayabilir” diyor.

HEDİYELİK EŞYA

KORONA ETKİSİ

SORUN 2019 yılında hediyelik ve süs eşyaları sektöründe, yaklaşık 80 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. 2015 yılında yaptığı önemli artışla ihracat neredeyse ithalatı yakalama seviyesine gelen sektör ihracatı, 2017 yılında bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azalarak 59 milyon dolara geriledi. Sonra yavaş yavaş toparlansa da bu yıl korona virüs nedeniyle ihracatta 2019 yılındaki rakamlarda bir seviyede ihracat gerçekleştirileceği, hatta bir miktar düşüş yaşanabileceği düşünülüyor.

BELİRSİZLİK Birinci ithalat ülkesinin Çin olduğunu söyleyen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Bu tablo bize Çin’de seri üretimin hala ucuz olduğu ancak tasarım yönü güçlü Avrupa ülkelerinden aldığımızı gösteriyor. Fakat Çin’de ortaya çıkan ve şu an tüm dünyayı koronavirüs nedeniyle ithalat dengemizin nasıl değişebileceğini öngörmek giderek zorlaşıyor. Çin’den getirdiğimiz stoklar azalınca rotamızı kaydırdığımız Avrupa’da da sorunun baş göstermesi, yerli üretimin önemine bir kez daha dikkat çekti” diyor.

YERLİLİK Öksüz, şöyle devam ediyor: “Hediyelik ve süs eşya sektörünün artışa geçmesi, aslında bir yandan da mobilya sektörüyle orantılı. İki sektör bu noktada güç birliğine girerek daha başarılı işler ortaya çıkarabilir. İthalattan ziyade yerli üretime ağırlık vermemiz gerekiyor. Dernek olarak bir amacımız da UR-GE projelerimizle tasarıma odaklanan, yerli üretim projelerini ortaya çıkarabilmek.”