BDDK enflasyon muhasebesine ilişkin kararını açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi.

23.12.2025 16:17:200
BDDK'den yapılan açıklamada, 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve BDDK'nin internet sitesinde yayımlanmasına karar verildiği ifade edildi. BDDK, 5 Aralık 2024 tarihinde de aldığı kararla 2025 yılı için söz konusu kuruluşlara yönelik enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar vermişti.

