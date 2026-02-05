Garanti BBVA'dan 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Garanti BBVA'nın konsolide finansal tablolarına göre 2025 yılı net karı 111 milyar 262 milyon 197 bin olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Garanti Bankası AŞ, 31 Aralık 2025 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı.

Yıllık net karı 111 milyar 262 milyon 197 bin lira olan bankanın aktif büyüklüğü 4 trilyon 547 milyar 773 milyon 680 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3 trilyon 489 milyar 856 milyon 517 bin liraya ulaştı.

Fonlama bazını dinamik şekilde yöneten bankanın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı, yüzde 69,1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti.

Bankanın müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 50 büyümeyle 3 trilyon 143 milyar 896 milyon 697 bin lira oldu. Sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,5, öz kaynak karlılığı yüzde 29,1, aktif karlılığı ise yüzde 2,9 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2025'in küresel ve yerel ölçekte para politikasında dezenflasyon hedefleriyle uyumlu bir normalleşme sürecinin kademeli olarak hayata geçirildiği bir yıl olduğunu belirtti.

Yıl boyunca ekonomi yönetiminin kararlı yaklaşımı sayesinde enflasyonla mücadelede somut ilerleme kaydedildiğini aktaran Akten, bu süreçte para politikası adımlarının temkinli ve kontrollü çerçevede şekillendiğini anlattı.

Akten, bankacılık sektörünün yıl boyunca, ekonomideki dengelenme sonuçlarını hissetmeye devam ettiğini vurgulayarak, "TL mevduatla ilgili düzenlemelerin etkisiyle politika faizinin üzerinde seyreden mevduat maliyetleri bilanço yönetiminde bankalar için temel unsur oldu. Kredilerde büyüme, regülasyonun belirlediği alanlardaki limitler dahilinde kaldı." ifadelerini kullandı.

Etkin yönetim ve bilanço dayanıklılığını ortaya koyup istikrarlı performanslarını sürdürdüklerine işaret eden Akten, "2025'te konsolide aktif büyüklüğümüz 4,5 trilyon liranın üzerine çıkarken, TL kredi büyüklüğümüz 1,7 trilyon liraya ulaştı. TL kredilerdeki geleneksel liderliğimizi bu yıl da pazar payı alarak güçlendirirken, portföyümüzün bireysel-tüzel dengesini istikrarlı biçimde gözetmeye devam ettik." değerlendirmesini yaptı.

Akten, bireysel kredi hacminde liderliklerini, tüm ürün gruplarında pazar payı kazanarak pekiştirdiklerini kaydederek, TL tüzel nakdi ve gayri nakdi kredi toplamında ise reel sektörün en büyük destekçisi olan özel banka rollerini sürdürdüklerine dikkati çekti.

- "Bilanço yönetiminde sürdürülebilirliği başarıyla sağladık"

Ödeme sistemlerinin, stratejik olarak ayrıştırdıkları ve uzun vadeli değer yarattıkları alanlardan biri olmaya devam ettiğini belirten Akten, fonlama tarafında müşteri kaynaklı ve tabana yaygın fonlama yapıları sayesinde bilanço yönetiminde sürdürülebilirliği başarıyla sağladıklarını anlattı.

Akten, toplam müşteri mevduatları 3 trilyon liranın üzerine çıkarken, diğer fonlama kaynaklarını da çeşitlendirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"2025'te başarıyla tamamladığımız iki yeni işlemle birlikte, son iki yılda gerçekleştirdiğimiz sermaye benzeri tahvil ihraçlarının toplam tutarını 2,45 milyar dolara ulaştırarak, son yılların en yüksek sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştiren banka olduk. Bu adımlar, sermaye yapımızı daha da güçlendirirken, uzun vadeli büyüme stratejimizi destekleyecek güçlü bir finansal temel oluşturdu."

Geçen yıl Radikal Müşteri Perspektifleri ile tüm süreçleri müşterilerin gözünden yeniden tasarlamaya ve sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Akten, söz konusu çalışmalar sayesinde BBVA Grubu içinde Türkiye'nin, örnek ülke olarak gösterildiğine dikkati çekti.

Akten, sahadaki özverileri ve insan odaklı yaklaşımlarının küresel ölçekte değer bulduğunun güçlü göstergesi olduğuna işaret ederek, dönüşümde yapay zekanın kritik rol oynadığını belirtti.

Üretken yapay zekayı hizmetlerin merkezine entegre ederek, sezgisel ve empatik bankacılık deneyimini yeniden tasarladıklarını kaydeden Akten, "2025'te üretken yapay zekayla yeniden tasarladığımız ve yeni nesil bir bankacılık deneyiminin öncüsü dijital asistanımız UGİ, son bir yılda 73 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 8 milyondan fazla müşteriye destek sundu." ifadelerini kullandı.

Akten, World Finance Digital Banking Awards 2025'te, Türkiye'nin "Bireysel Bankacılıkta En İyi Dijital Banka" ve "En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödüllerinin sahibi olduklarını hatırlatarak, ödüllere layık görülmelerini, dijital bankacılığı yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, müşterilerin hayatını kolaylaştıran bütüncül deneyim olarak ele alışlarının sonucu olarak gördüklerini aktardı.

- Türkiye'nin ilk Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvili

Sürdürülebilir finansmanı stratejilerinin merkezine alarak, 2025'te çevresel ve toplumsal etkiyi odağa alan projelere kaynak sağlamayı sürdürdüklerine dikkati çeken Akten, şunları kaydetti:

"Mavi ve yeşil finansman alanlarındaki öncülüğümüzü yeni ürünlerle pekiştirirken, Türkiye'nin ilk Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvili'ni ihraç ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Uluslararası Piyasalardan Farklı Vadelerde Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesiyle Uyumlu Sendikasyon Kredisi sağladık. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar avro tutarındaki finansmanda kredi vadesi boyunca 'Sürdürülebilirlik Koordinatörü' olarak görev alarak, Türkiye'de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden birine imza attık."

Akten, 2025'in, sadece finansal performans açısından değil, vizyonlarını hayata geçirme yolunda stratejik ve kültürel derinlik kazandıkları yıl olduğunu vurgulayarak, "Müşteriyle birlikte büyümeye dayalı iş modelimiz, güçlü sermaye yapımız ve uzun vadeli değer yaratımına odaklı yaklaşımımızla sektördeki öncü konumumuzu pekiştirdik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.