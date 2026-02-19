Alternatif Bank 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Alternatif Bank dördüncü çeyreği güçlü bir bilanço yapısıyla tamamladı. Yıl boyunca korunan yüksek aktif kalitesi ve etkin bilanço yönetimi sayesinde Banka, konsolide bazda istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme performansı ortaya koydu.

Bu performans doğrultusunda Alternatif Bank, 2025 yılı sonunda konsolide rakamlara göre toplam aktif büyüklüğünü 127 milyar TL seviyesinin üzerine taşıdı. Nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi krediler aracılığıyla Türkiye ekonomisine sağlanan toplam katkı 119 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Banka’nın mevduat hacmi 44,2 milyar TL seviyesine ulaşırken, özkaynak büyüklüğü 9 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü sermaye yapısını koruyan Alternatif Bank’ın sermaye yeterlilik rasyosu %20,76 seviyesinde gerçekleşti. Banka, 2025 yılını 1,82 milyar TL konsolide net kar ile tamamladı.

“Alternatif Bank olarak 2025 yılında dengeli ve disiplinli büyümeye odaklandık”

Alternatif Bank’ın yıl boyunca izlediği stratejiye de değinen Ozan Kırmızı, şöyle konuştu: “Alternatif Bank olarak 2025 yılında büyümeyi her zaman güçlü risk disipliniyle birlikte yönettik. Kurum kültürümüzden aldığımız güçle, müşterilerimizin büyüme yolculuğuna sürdürülebilir ve sağlam finansal çözümlerle eşlik ettik.”

Bankanın kurumsal ve ticari bankacılık performansına değinen Kırmızı, şu değerlendirmede bulundu: “2025 yılı sonunda toplam nakdi kredilerimizi %60 artışla 60,6 milyar TL seviyesine taşıdık.



Yabancı para nakdi kredilerin %30 büyüme ile 696 milyon ABD doları seviyesine ulaştığını belirten Ozan Kırmızı, ürün bazlı derinleşme stratejisi doğrultusunda işlem hacimlerinde de güçlü artışlar kaydedildiğini söyledi ve açıklamalarına şöyle devam etti: “Tedarikçi Finansmanı Sistemi iskonto hacmimizi %229 artışla 4,7 milyar TL’ye, keşide çeki hacmimizi ise %67 artışla 46,9 milyar TL’ye çıkardık. Aracılık ettiğimiz dış ticaret hacmi %20 büyüyerek 2,5 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Bir önceki yıla göre CNY Swap Reeskont kredilerinde 2 kat, postfinansman ve yurt içi LC iskonto işlemlerinde 3 kat büyüme sağlamamız uzmanlaşma odağımızın ve müşteri ihtiyaçlarını doğru çözümlerle buluşturma yetkinliğimizin sonucudur.”

“Bireysel ve dijital bankacılıkta müşteri deneyimini merkeze aldık”

Bireysel, özel ve dijital bankacılık alanındaki dönüşümü değerlendiren Ozan Kırmızı, şunları söyledi: “Kurumsal alandaki başarımızı, bireysel bankacılık ve dijital kanallarda güçlü bir dönüşümle destekledik. ‘En iyi müşteri deneyimi’ hedefimizi stratejik yatırımlarla hayata geçirdik. Yeni dijital müşteri kabul çözümlerimiz sayesinde yıl içinde kazandığımız bireysel müşterilerin %90’ını dijital kanallar üzerinden edindik. Fon işlemleri menümüzü yenileyerek yatırım fonları hacmimizde %38 büyüme sağladık. Dijital kredi süreçlerindeki iyileştirmelerle bireysel ihtiyaç kredilerinde %170 büyüme yakalarken, dijital kanalların toplam kredi satışları içindeki payını %63 seviyesine taşıdık.”

“Engelsiz Bankacılığı bir sosyal sorumluluk değil, stratejik bir taahhüt olarak görüyoruz”



Engelsiz Bankacılığı bir sosyal sorumluluk başlığı değil, stratejik bir taahhüt olarak konumladıklarını vurgulayan Ozan Kırmızı, “Her bireyin eşit ve kapsayıcı bir bankacılık deneyimi yaşaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025 yılında FODER ile yürüttüğümüz iş birlikleri, erişilebilir finansal okuryazarlık çalışmaları ve farkındalık projeleriyle bu yaklaşımımızı daha da güçlendirdik. Dünya Gazetesi Toplumsal Fayda Ödülleri’nde ‘Topluma Değer Katan Projeler’ kategorisinde ödüle layık görülmemiz de bu vizyonun somut bir göstergesi. Microsoft Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Yapay Zekânın Gücüyle Engelsiz Bankacılık Hackathonu’ ise gençlerin teknoloji üretme gücünü erişilebilir finans çözümleriyle buluşturan çok değerli bir platform oldu” dedi.