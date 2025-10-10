Müşteri deneyimini merkeze alan iş modeli

Dünyada ve Türkiye’de özel bankacılık, özel hizmet sunmanın ve finansal fayda sağlamanın ötesinde müşteriyi merkeze alan bir yaklaşımla yönetiliyor.

Capital Dergisi / Eylül 2025

Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık bu alanda, gelecek kuşakları içine alan uzun soluklu iş ortaklığı anlayışıyla fark yaratıyor. Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuba Tepret, bankanın özel bankacılıktaki uygulamalarını son dönem gelişmeleriyle şöyle paylaşıyor:

Türkiye’de özel bankacılıktan kaç kişi yararlanıyor? Bu alanın sunduğu farklılıklar neler?

Finansal piyasalarda alternatif yatırım ürünlerinin çeşitlenmesi, rekabetin hızlanması, finansal okuryazarlık seviyesindeki artış, hızla değişen müşteri ihtiyaçları ve kişi odaklı hizmet sunumu beklentisi, dünyayla paralel olarak ülkemizde de özel bankacılığın giderek daha fazla önem kazanmasını sağlıyor. Dünyada ve Türkiye’de yüksek varlık sahibi birey sayısı artıyor. Hizmet verdiğimiz bu segment, hızla değişen regülasyonlar, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler dolayısıyla daha rafine çözümler talep ediyor. Özel bankacılık tarafında yer almak için gerekli olan alt limit dünya genelinde 1 milyon dolar ve üstü iken Türkiye’de 250 bin dolar ve üstü seviyesinde seyrediyor. Özel bankacılıkta fark yaratan, kişiselleştirilmiş ve stratejik hizmet sunumu ile müşteriyi merkeze alan “uzun soluklu iş ortaklığı” yaklaşımımız müşteri yönetimimizin temelini oluşturuyor. Yalnızca bugünkü varlıkların yönetimini değil sonraki kuşaklara aktarılacak varlığın sürdürülebilirliğini de garanti altına almayı hedefliyoruz.

Özel bankacılık tarafında müşterilerinizin ihtiyaç ve beklentileri nasıl değişim gösteriyor?

Dünyada yatırım bankacılığı giderek daha fazla ön plana çıkarken Türkiye’de mevduat bankacılığının, yüksek mevduat faiz oranları ve kısa vadeli yatırım tercihleri sebebiyle ağırlığını koruyor. Bununla beraber son 3 yılda müşterilerimiz, yüksek getiri beklentisinin ötesinde, finansal esneklik ve değer odaklı yatırım arayışına yöneldi. Artık portföylerde, yapay zeka destekli yatırım tavsiyeleri, sürdürülebilirliği destekleyen tematik fonlar ve alternatif finansal varlık yönetim araçları daha fazla yer buluyor.

Rekabette nasıl farklılaşıyorsunuz?

Türkiye, sermaye piyasaları ve yatırım bankacılığı alanında önemli potansiyel taşıyor. Enflasyonun gerilemeye başladığı ve faiz oranlarının düşme eğilimine girdiği bir dönemde olduğumuz düşünüldüğünde, önümüzdeki dönem para piyasası ürünlerinin daha fazla tercih edileceği bir zaman dilimi olacak. Bu değişimi bankamızın veri gücü, bilgi birikimi ve nitelikli insan kaynağı sayesinde yapay zeka desteğiyle çalıştırdığımız modellerle proaktif şekilde yönetiyoruz. Kuşaklar arası varlık aktarımını mümkün kılan “Aile Bankacılığı” yaklaşımımız, rekabette bizi farklı kılan en önemli unsurlardan... İş Yatırım, İş Portföy, Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta iş birliğiyle portföy yönetiminde sunduğumuz bütünleşik finansal çözümlerin yanı sıra, seçkin iş birliklerimizle müşterilerimize sağladığımız kültür sanat, spor, yaşam tarzı, alışveriş deneyimleri ve toplumsal etki yatırımlarına erişim hizmetlerimiz (Darüşşafaka, TEMA Vakfı ile ortak projeler) müşteriyi merkeze alan yaklaşımımızın ayrılmaz parçası. Önümüzdeki dönemde, “özel bankacılık” kavramı yalnızca finansal getiriyle değil yaşamda iz bırakan deneyimlere yapılan yatırımla ölçülecek. Kuruluş misyonumuza uygun olarak ülke ekonomisinin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak ürün ve hizmetlerin sunulması önceliğimiz. Bankamızda özel bankacılığın kuruluş tarihi olan 2007 yılından bu yana, “Privia” markamız altında, müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz bir sadakat programı sunuyoruz. Asırlık tecrübemizden ilham alarak hayata geçirdiğimiz bu programda, hedefimiz müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve onlara en iyi şekilde cevap vermek. Varlıkların ülke ekonomisinde değerlendirilmesi önceliğimizle aile bankacılığı olarak sunduğumuz “Özel Fon” yapısıyla, müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu ilişkiyi bir adım ileriye taşıyoruz. Varlıkların ailelerin sonraki kuşaklarını da kapsayacak şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Aile bireylerinin bu sürece aktif dahil edilmesi sayesinde fırsatların daha etkin değerlendirilmesini hedefliyoruz. Yüksek kalite standartlarında ürün ve hizmetleri işin ehli uzmanlarca sunmayı her zaman önceliğimiz olarak belirliyoruz. Diğer taraftan, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı doğal rutinimiz olarak görüyoruz. Bunun için Darüşşafaka Cemiyeti ve TEMA Vakfı iş birliğiyle sunduğumuz filantropi danışmanlığı hizmetimizle müşterilerimizin sistematik, etkin ve izlenebilir bir bağış planı oluşturmalarına aracılık ediyoruz. Miras ve vergi konularında danışmanlık aldığımız hukuk şirketleriyle de bu alanda ihtiyaç sahibi olan müşterilerimizi bir araya getirerek çözümün bir parçası olmaya çabalıyoruz.

Özel bankacılıkta nasıl bir büyüme stratejiniz var?

Büyüme stratejimizi ülkemizin ekonomik gelişimini destekleyecek, aynı zamanda her bir müşterimizin hayatına gerçek anlamda değer katacak ürün ve hizmetler etrafında kurguluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada teknolojiyi insanın karşısında değil yanında konumlandırarak fırsatlara erişim sağlayan kişiye özel çözümler sunuyoruz. Amacımız, uzun vadeli ilişkilerimizi her zaman olduğu gibi güven, şeffaflık ve mükemmel müşteri deneyimi üzerine inşa etmek. Çünkü biz biliyoruz ki özel bankacılıkta asıl başarı, rakamların ötesinde, kurduğunuz bağların gücüyle ölçülüyor.

“TAKDİR GÖRÜYORUZ”

4 AYRI KATEGORİDE ÖDÜL

2007’den bu yana özel bankacılıkta nitelikli hizmet ve uzman kadro odağımız, ulusal ve uluslararası arenada birçok kez takdir gördü. 2025 yılında bankacılık ve finans dünyasının önde gelen yayınlarından Euromoney tarafından ‘’Türkiye’nin Özel Bankacılık Alanında En İyi Bankası” ödülünün yanı sıra “Türkiye’nin Yüksek Varlık Sahibi Bireyler için En İyi Bankası”, “Türkiye’nin Farklılaştırılmış Portföy Yönetiminde En İyi Bankası” ve “Türkiye’nin Özel Bankacılık Dijital Çözümlerinde En İyi Bankası” olmak üzere dört ayrı kategoride ödüle layık görüldük.

GELECEK

2021 ve 2023 yıllarında özellikle sonraki kuşakların dahil edildiği aile bankacılığı kapsamında sunduğumuz “Özel Fon” hizmetimizle “Nesiller Arası Varlık Aktarımı Planlaması (Succession Planning)” kategorisinde “Türkiye’nin En İyi Bankası” ödüllerini almanın mutluluğunu yaşamıştık. Gayretlerimizin ödülle taçlandırılması bizim için gurur verici. Önümüzdeki dönemde, alanında uzman insan kaynağımız, sürdürülebilirlik temalı fonlarımız, kültür ve sanatla zenginleşen müşteri deneyimlerimiz ve dijital dönüşümle güçlenen kesintisiz hizmet anlayışımızla yeni ödülleri bankamıza kazandırmaya devam edeceğiz. Güçlü rekabet ortamının bize kazandırdığı en önemli deneyim, zamanı önceliklere uygun ve etkili bir şekilde değerlendirerek nitelikli hizmet ve ürünü müşteriye ilk sunan olabilmek.