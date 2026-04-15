Yatırım kararlarını kolaylaştıran Garanti BBVA Fon Botu'nu kullanıma sundu

Risk profiline ve vade beklentilerine göre kişiselleştirilmiş model portföyler sunan Garanti BBVA Fon Botu, yatırım sürecini daha anlaşılır, hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor.

Garanti BBVA, yatırım yapmaya yeni başlayanlara süreçte rehberlik eden, deneyimli ancak zamanı kısıtlı yatırımcılara ise hız ve kolaylık sağlayan Garanti BBVA Fon Botu’nu hayata geçirdi. Yatırımcıyı uygunluk testi ile tanıyan ve belirlenen risk profiline göre model portföyler üzerinden uygun fon dağılımı sunan Garanti BBVA Fon Botu’na Garanti BBVA Mobil’de Başvurular ve Yatırımlar alanı üzerinden erişilebiliyor.

Garanti BBVA Portföy tarafından, piyasa koşulları dikkate alınarak farklı risk profilleri ve vade tercihlerine göre oluşturulan model portföyler, Garanti BBVA Fon Botu aracılığıyla yatırımcılara sunuluyor. Garanti BBVA Fon Botu, yatırımcıları uygunluk testi sonuçlarına göre belirlenen yatırımcı profilleri ve tercih ettikleri vade süresine göre en uygun model portföylerle eşleştiriyor. Model portföylerde güncel piyasa koşullarının gerektirmesi halinde yapılan güncellemeler doğrultusunda ise yatırımcı portföylerinin yeniden dengelenmesini sağlayan yenilikçi bir dijital çözüm sunuyor.

Temkinli, dengeli, dinamik ve atak olmak üzere dört farklı yatırımcı profiline göre oluşturulan yapı; farklı vade seçenekleriyle birlikte toplam 24 model portföy alternatifi sunuyor. Sunulan fon dağılımları, yürürlükteki yasal düzenlemeler ve kullanıcı tercihleri doğrultusunda şekilleniyor. Yatırımcılar mobil uygulama üzerinden fon dağılımlarını görüntüleyebiliyor ve aralarından seçim yapabiliyor. Model portföyler piyasa koşullarına bağlı olarak güncellenebiliyor ve bu doğrultuda portföy dağılımları yeniden dengelenebiliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcıs�� Ceren Acer Kezik, “Bugün yatırımcılar, kendilerine anlatılan çözümlerden çok, kendilerini anlayan deneyimler arıyor. Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla tüm süreçleri müşterinin gözünden ele alıyor; empatiyi karar alma biçimimizin merkezine yerleştiriyoruz. Garanti BBVA Fon Botu’nu geliştirirken, yatırım yapmaya yeni başlayan kullanıcılar için süreci daha anlaşılır ve güvenli hale getirmeyi; deneyimli ancak zamanı sınırlı yatırımcılar için ise süreci hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefledik. Risk tercihleri, vade beklentileri doğrultusunda, her seviyeden yatırımcının kendisine uygun fon dağılımına erişebileceği bir deneyim kurguladık. Hedefimiz, yatırımcıların Garanti BBVA ile temas ettikleri her noktada akıcı ve zahmetsiz bir deneyim yaşamaları. Güçlü dijital altyapımız ve kişiselleştirme yaklaşımımız sayesinde, yatırımcıların ihtiyaç duydukları çözümlere doğru zamanda ve kendilerine uygun biçimde erişebilmelerini önemsiyoruz. Değişken piyasa koşullarında yatırımcıların süreci daha rahat takip edebilecekleri ve kararlarını daha bilinçli verebilecekleri bir zemin sunmaya odaklanıyoruz.” dedi.

Model portföylerde Garanti BBVA Portföy’ün uzmanlığıyla yönetilen fonlar yer alıyor. Sistem, model portföy dağılım oranlarının uygulanmasını ve güncellenen portföylerin yeniden dengelenmesini sağlıyor. Hesaba para eklenmesi durumunda, model portföy dağılım oranlarına uygun şekilde yeniden alım özelliği devreye girerken, yatırımcılar güncel portföy dağılımlarını ve portföylerinin performansını Garanti BBVA Fon Botu’nun “Portföyüm” sayfası üzerinden takip edebiliyor.

Garanti BBVA Fon Botu, yatırım yapmaya yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesi için yatırım sürecini daha anlaşılır, hızlı ve kolay hale getiren bir dijital çözüm sunuyor.