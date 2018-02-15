Zor döneme girdik, yükümüz artıyor

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Bu yıl emeklilik şirketleri, otomatik katılım sistemine geçişle önemli bir sınav verdi. Yılın 10 ayında 3,4 milyon kişi otomatik katılımda kalmayı seçti ve 1,4 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğüne erişildi. Sektörün öncü şirketlerinden Garanti Emeklilik’in genel müdürü Burak Ali Göçer, “1 Ocak 2018’de 20 bin, 1 Temmuz’da 200 bin ve son olarak 1 Ocak 2019’da 5 ila 9 çalışanı olan 400 bin şirket sisteme otomatik olarak katılacak. Sektörü daha meşakkatli bir dönem bekliyor. Yük alma kabiliyetimiz düşecek” diyor. Bu noktada Göçer, bugünkü yüzde 55 cayma oranın devam etmesi halinde bile otomatik katılımda 2019 itibarıyla 7-8 milyon kişinin tasarruf yapacağını da vurguluyor. Ancak gönüllü BES tarafında tablo biraz daha karanlık. “Gönüllü BES’te en iyi zamanlarda yılda 1 milyon katılımcı alıyorduk. Geçen yıl 600-700 bin katılımcı ekledik. Bu yıl ise eylül başına göre bu rakam 250 binlerde” diyen Göçer’e göre 18 yaş altının sisteme girmesi söz konusu olmazsa artık her yıl katılımcı sayısı 2017 paralelinde gidecek. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer ile bireysel emeklilik sistemini masaya yatırdık, gelecek planlarını aldık:

Bu yıl BES’te en önemli adım otomatik katılım sistemi (OKS) oldu. OKS’nin ulaştığı noktayı nasıl görüyorsunuz?

Otomatik katılım iyi gidiyor. 9 ayda 3,3 milyon katılımcı burada birikim yapmaya başladı. İlk 3 katılım döneminde 100’den fazla çalışanı olan firmalar ve kamu çalışanları sisteme dahil oldu. Toplamda 1,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. OKS’nin ağır bir operasyon yükü vardı, emeklilik şirketleri olarak bu yükün altından iyi kalktık. Bundan sonra otomatik katılımı daha iyi anlatmalıyız, zaman içinde düzeltilmesi gereken yerler de düzelecek.

Son verilerle OKS’de cayma oranı kaçlarda seyrediyor?

Bu yeni sistemde cayma oranı yüzde 55’lerde. Ama bu oran, bence sürpriz değil… Cebinde parası olmayan bir kesime neden biriktiremiyorsun demek zor. Bir de yüzde 20’lik bir kesim zaten gönüllü BES ile sistem içinde bulunuyordu, onları da ayırmak gerekiyor.

OKS’de yeni revizyonlar olacak mı?

Evet, revizyonlardan biri cayanların, 2 yıl beklemeden tekrar sisteme girmesine izin verilecek. Ayrıca 2 ay olan cayma süresinin 6 aya uzatılması konuşuluyor. Bir kesim canhıraş bir şekilde ikinci günde sistemden çıktı. Ama şimdi kalanlara bin TL katkıları yatırıldı, içeride biriken tutarı görüyorlar. O yüzden de geri dönmek için önemli bir talep var. OKS’nin her yeni giriş döneminde çıkışlar, bir önceki dönemden daha az oluyor. 1 Ocak 2018’de 20 bin firma ve 1 Temmuz’da da 200 bin şirket OKS’ye girecek. Son olarak da 1 Ocak 2019’da 5- 9 çalışanı olan 400 bin şirket sisteme otomatik olarak katılacak. Bu dönemde tüm emeklilik şirketlerinin iyi iş yapması lazım. Şu ana kadar katılacak firmalara giderek anlattık, ancak şirket sayısı arttıkça daha çok tanıtım ve reklamla iletişim kurmak gerekiyor. Daha çok dijital kanalları kullanmamız lazım. Sektörü daha meşakkatli bir dönem bekliyor, bizim yük alma kabiliyetimiz düşecek. Biz kurduğumuz kurumsal internet şubesiyle süreci otomatize ediyoruz. Tabii BES için kritik olan, 18 yaş altının da sisteme girebilmesi olacak. 18 yaş altında 20 milyon genç potansiyel var.

Bu revizyonlar sonrası cayma oranı ne olur?

Yüzde 50’ye inebilir. Bugünkü yüzde 55 cayma oranıyla bile devam etse 2019 sonu itibariyle Türkiye’de 7-8 milyon kişi para biriktirecek. Baktığınızda şu ana kadar giren 7,5 milyon kişinin 3,4 milyonu OKS’de kaldı. 2018 ve 2019’da toplamda 7,5 milyon kişi daha girecek, aynı cayma oranıyla bile düşünsek toplamda 7-8 milyon kişi sistemde kalacaktır. Bu yıl sonunu cayma oranında yüzde 55’lerde bitiririz diye düşünüyorum.