Gençlerde Finansal Okuryazarlık Araştırması'na göre, gençlerin yüzde 83’ü harcama planı yapma alışkanlığına sahip değil. Gençlerin yüzde 80’i ise ülke ekonomisini takip etmiyor.

Nil Dumansızoğlu / Capital

Türkiye’de TÜİK rakamlarına göre 15-24 yaş grubunda, 12 milyona yakın genç bulunuyor. Toplumun tüm katmanlarında yerlerini almaya başlayan gençlerin, önümüzdeki 10 yıl içinde siyasette ve iş yaşamında rolü artacak. Geleceği gençler şekillendirecek ancak Türkiye’deki gençler buna hazır mı?

Dr. Fatoş Karahasan tarafından TROY’un katkılarıyla ve Sia Insight’ın araştırma desteğiyle hazırlanan, Türkiye’deki 15-24 yaş arası 2 bin gençle gerçekleştirilen Gençlerde Finansal Okuryazarlık Araştırması, Türkiye’deki gençler konusunda çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Sonuçlara göre her iki gençten biri para harcama ve para yönetiminde başarılı olduğunu düşünüyor. Ancak gençlerin yüzde 83’ü harcama planı yapma alışkanlığına sahip değil, yüzde 87’sinin düzenli para biriktirme alışkanlığı yok, yüzde 80’i ülke ekonomisini takip etmiyor ve yüzde 84’ü para ve finansal konularda bilgi sahibi değil. Dört gençten üçü, enflasyon kelimesinin anlamını bilmiyor.

Araştırma, sadece finansal-okuryazarlık konusunda değil, sosyolojik açıdan da bir farkındalık alanı oluşturuyor. Tablo olumsuz gibi gözükse de acil bir yol haritası oluşturulması açısından önemli. Türkiye’nin gençlere daha çok yatırım yapması, bilimsel eğitim fırsatı sunması gerekiyor.

UMUTSUZLUK ARTIYOR

TÜİK’in 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de 15-24 yaş grubunda 11 milyon 878 bin genç yaşıyor. Sia Insight’ın araştırması, toplam nüfusun yüzde 14,3’ünü oluşturan gençlerin (15-24 yaş arası), eğitim düzeyi hakkında da çarpıcı sonuçlar içeriyor. Verilere göre Türkiye’de hala yüzde 1 oranında genç okuma-yazma bilmiyor. Bu, 120 bin gence karşılık geliyor. Okuma-yazma bilen ancak ilkokul diploması olmayan yüzde 7 oranındaki gençler de eklenince yaklaşık 1 milyon gencin ilkokul mezunu olmadığı görülüyor. Gençlerin yüzde 53’ü ilkokul mezunu, yüzde 32’si lise veya lise dengi meslek okul mezunu. Üniversiteye giden gençlerin oranı ise toplam gençliğin yüzde 8’ini oluşturuyor.

Bununla birlikte araştırma sonuçlarına göre yüzde 43’ü eğitim hayatına devam ediyor. Yüzde 13’ü hem çalışıp hem okuyor, yüzde 22’si ise çalışıyor. Ancak bu veriler arasında en dikkat çekeni, çalışmayan ve okumayan gençlerin oranının yüzde 23 olması. 15 Aralık’ta açıklanan TÜİK iş gücü istatistiklerinde ise ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 27,4 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran 26,1’di. Bu veriler, gençlerin iş bulma konusunda yıldan yıla daha umutsuz bir atmosfere girdiğini kanıtlar nitelikte.

ORTALAMA GELİR 400 TL

Sia Insight’ın araştırması, gençlerin çok kısıtlı bütçelerle yaşadığını gösteriyor. Ailesinden harçlık alanlar için ortalama gelir, 400 TL civarında. Hem okuyup hem çalışanlarda ortalama rakam, 824 TL’yken sadece çalışanlar için bu rakam 1.736 TL civarında.

Gençler maddi açıdan ailelerine bağımlılık gösteriyor. 18 yaş üzerindeki gençlerin neredeyse tamamı, ailelerin maddi desteği olmadan ellerindeki parayı 6 aydan fazla idare edemeyeceklerini söylüyor. Haliyle gençlerin para biriktirme oranları da düşük. Yüzde 87’sinin para biriktirme alışkanlığı yok. Yüzde 51’i, kendisini “Para harcamak için vardır” düşüncesine yakın hissediyor. Okumayan ve çalışmayan gençlerde bu düşünce daha yaygın. Kazandıklarını harcamak istiyorlar. Türkiye’nin geleceğine iyimse bakanlar ve metropol harici illerde yaşayanlar ise daha çok para biriktiriyor.

Gelir-gider dengesi de pek düzgün işlemiyor. Gençlerin yüzde 48’i, giderinin, gelirini aştığını düşünüyor. Hem çalışıp hem okuyanlarda bu oran yüzde 58’ken sadece çalışanlardaysa oran, yüzde 52’ye düşüyor.

EKONOMİYE İLGİSİZLER

Araştırma sonuçlarına göre gençlerin yüzde 80’i Türkiye ekonomisini takip etmiyor. Yüzde 84’ü para ve finansal konular hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. Finansal konular hakkında bilgisi olduğunu söyleyen gençlerin ise yüzde 11’i bu alanda eğitim aldığını söylüyor.

Finansal kavramları bilme düzeyi de yüzde 50’nin altında. Her iki gençten biri, en basit finansal terimlerin bile ne anlama geldiği hakkında fikre sahip değil. Örneğin “Enflasyon” terimini bilenlerin oranı bile yüzde 25 düzeyinde. Yüzde 41’i, bilmediğini, yüzde 34’ü emin olmadığını belirtiyor.

Araştırmanın sonuçları, finansal okur-yazarlık konusunda gençlerin bilgi eksikliğini ortaya koyuyor. Bunda en önemli etkinin ise eğitim olduğu açık. Türkiye, gelecek için gençlere daha fazla yatırım yapmak zorunda.