Dünya siyasetinin en güçlü isimlerinden olan Almanya Başbakanı Merkel, "CDU Genel Başkanlığına aday olmayacağım. 2021 yılında başbakan adayı da olmayacağım" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, "CDU Genel Başkanlığına aday olmayacağım. 2021 yılında başbakan adayı da olmayacağım." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) aralık ayında yapılacak kongresinde parti liderliği için aday olmayacağını açıkladı.

Merkel, 2000 yılından beri partisinin genel başkanlık görevini yürütüyordu. CDU'da genel başkanlık seçimlerinin Aralık ayında yapılması planlıyor. Avrupa piyasaları bu haberle çalkaland.

İddiaların basına yansımasının ardından euro, dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. Parite 1,1361'e kadar indi. Ancak daha sonra Merkel'in başbakanlık dönemini tamamlayacağı ve sadece parti genel başkalnlığını bırakacağının netleşmesi üzerine parite yeniden 1,14'ün üzerine çıktı.