Avrupa Komisyonu, ABD'ye misilleme için gümrük vergisi getirebileceği 20 milyar dolarlık ürünleri belirledi, listeyi paylaştı.

ABD ile uçak üreticilerine verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Avrupa Komisyonu, Washington'a misilleme olarak gümrük vergisi alabileceği 20 milyar dolar değerinde ürünün listesini yayınladı.

ABD ve Avrupa Birliği, yaklaşık 15 yıldır Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus'a verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Kamuoyunun görüşüne açılan gümrük vergisi alınacak ürünler listesinde balıkçılık ürünleri, tütün, valizler, uçaklar, helikopterler, traktörler ve video oyun konsolları yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nün, Avrupa Birliği'nin Airbus'a sağladığı desteklemelerin ABD'yi negatif şekilde etkilediğini tespit ettiğini belirterek, ABD'nin 11 milyar dolar tutarında AB ürününe gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Trump, 9 Nisan'da Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Avrupa Birliği, ABD ile ticaretin avantajlarından yıllardır yararlandı. Ancak bu yakında sona erecek" diye yazmıştı.

Bu arada 15 Nisan'da, Avrupa Birliği ülkeleri, Fransa'nın karşı çıkması nedeniyle aylarca süren gecikmeden sonra, ABD ile resmi ticaret müzakereleri başlatılması için nihai onayı verdiler.

AB ticaret politikasını koordine etmekle görevli olan Komisyon, biri sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini düşürmek, diğeri şirketlerin ürünlerinin AB veya ABD standartlarını karşıladığını göstermesini kolaylaştırmak olmak üzere iki konuda müzakerelere başlamak istiyor.