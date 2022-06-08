1 gram altın 1000 lira oldu

Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gram altında 20 Aralık'tan bu yana yeniden 1.000 lira seviyesi görüldü.

Dünya Bankası'nın 2022 büyüme tahminlerini tekrar düşürmesi ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın enflasyonla ilgili açıklamalarıyla son haftalarda elde ettiği yükselişini koruyan altın, dolar/TL'deki yükselişle birlikte 6 ay sonra yeniden bin lirayı gördü.

Altın, enflasyondaki artışa bağlı olarak küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair uyarıların geleneksel bir güvenli liman olarak cazibesini artırmasıyla seviyesini korudu.

Spot altın geçtiğimiz üç hafta içinde yüze 3,5 değer kazanırken 1.850 seviyesinde destek oluşturdu.

Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gram altında 20 Aralık'tan bu yana yeniden 1.000 lira seviyesi görüldü.