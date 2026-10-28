“Aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin üç anahtarı: Akıl, kalp ve sermaye”

Aile işletmeleri, Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve yatırım gücünde önemli bir yere sahip. Ancak bu şirketlerin uzun vadeli başarısında finansal performans kadar kurumsal yönetim, aile içi ilişkiler ve yeni kuşakların yönetime hazırlanması da belirleyici oluyor. Değişen ekonomik koşullar ve yeni nesillerin farklılaşan beklentileri, aile şirketlerinde sürdürülebilirliği daha kapsamlı bir gündem haline getiriyor.

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TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, aile işletmelerinin Türkiye ekonomisindeki ağırlığına dikkat çekerek, “Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını aile işletmeleri oluşturuyor. Ülkemizin üretim gücünde, istihdamında ve ekonomik birikiminin oluşmasında önemli bir rol üstleniyorlar. Bu işletmelerin varlığını uzun yıllar sürdürmesi ise yalnızca başarılı bir iş modeliyle değil, sahip oldukları bilgi ve deneyimi gelecek kuşaklara aktarabilmeleriyle mümkün” diyor. TAİDER olarak aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini ve nesiller arası geçişi desteklemeyi amaçladıklarını belirten Perçin, bu yılki zirvenin temasını ise şöyle açıklıyor: “Akıl, doğru kararları ve güçlü bir yönetim anlayışını; kalp, aile bağlarını ve ortak değerleri; sermaye ise yıllar içinde oluşturulan birikimin korunmasını ve geliştirilmesini temsil ediyor. Bu üç unsurun birbiriyle uyumu, aile şirketlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yere sahip.”

Aile işletmeleri İzmir'de buluşacak

Dünya genelinde 65 ülkede 4 bin aileyi ve 17 bin üyeyi kapsayan Family Business Network (FBN) ağının bir parçası olan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Türkiye'de aile şirketlerinin kurumsal gelişimini, kuşaklar arası devamlılığını ve sürdürülebilirliğini destekleyen çalışmalar yürütüyor. Dernek, bu yıl 14'üncüsünü düzenleyeceği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'ni 20-21 Kasım 2026 tarihlerinde İzmir'de, Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleştirecek. “Aile Şirketlerinde Üç Denge: Akıl, Kalp, Sermaye” temasıyla düzenlenecek zirve, farklı sektörlerden iş insanlarını, uzmanları ve aile işletmesi temsilcilerini bir araya getirecek. Zirvede stratejik karar alma ve kurumsal yönetimi temsil eden akıl; aile bağlarını, güveni ve ortak değerleri ifade eden kalp; finansal kaynaklarla birlikte bilgi ve deneyim birikimini kapsayan sermaye başlıkları ele alınacak.

Yeni kuşakların beklentileri değişiyor

Aile işletmelerinin geleceğinde yeni nesillerin üstleneceği rollerin önemine işaret eden Perçin, Z kuşağının da artık iş hayatının ve aile şirketlerinin bir parçası olduğunu vurguluyor.

Perçin, “Yeni nesillerin beklentilerini, çalışma anlayışlarını ve değişime bakışlarını anlamak; onların aile şirketlerinde kendilerine yer bulabilmeleri ve sorumluluk üstlenebilmeleri açısından önem taşıyor. Nesiller arası geçişi yalnızca yönetimin devri olarak görmüyor, bilgi birikiminin, değerlerin ve ortak gelecek anlayışının aktarılmasını da bu sürecin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz” diyor. Bu nedenle farklı kuşakları bir araya getiren ve karşılıklı deneyim paylaşımını destekleyen etkinliklere önem verdiklerini belirten Perçin, zirvenin aile işletmelerinin ortak meselelerini tartışmak ve yeni bakış açıları geliştirmek açısından önemli bir buluşma olacağını ifade ediyor.

Sürdürülebilirlik için altı başlık

2027 yılında 15'inci kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan TAİDER, aile işletmelerinin sürdürülebilirlik yolculuklarını destekleyen çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çalışmalar arasında yer alan Kuzey Yıldızı Programı, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine ve iyi uygulamaların paylaşılmasına odaklanıyor. Dünyada ilk kez Türkiye'de geliştirilen program; Aile ve Gelecek Nesiller, Çalışanlar, Çevre, İş Modeli, Kurumsal Yönetim ve Toplum olmak üzere altı kategoriyi kapsıyor. TAİDER'in gelecek dönem hedeflerine de değinen Perçin, “Aile işletmelerinin değişen koşullara uyum sağlamalarını, sahip oldukları değerleri koruyarak kendilerini geliştirmelerini ve bu birikimi gelecek kuşaklara aktarmalarını desteklemeyi sürdüreceğiz. Çünkü aile işletmelerinin kalıcılığı, geçmişten gelen değerleri geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturabilmelerine bağlı” diyor.