Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Ekim 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,8320 seviyesinde bulunuyor.

28.10.2026 09:57:010
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Ekim 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,8070'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,8320 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 55,4060'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 66,1940'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 102,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı sözle yönlendirmeler piyasaların odağında buluyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 458 liradan işlem görüyor.

Dün günü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 6 bin 502 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 6 bin 458 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 616 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 273 liradan satılıyor.

Altının onsu ise tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,7 azalışla 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

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