Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket etmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 azalışla 642,2 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 10.658 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 25.563 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,16 azalışla 49.547 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 7.879 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,93 azalışla 18.987 puanda bulunuyor.

Fransa'da tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 5 puan azalarak 80 seviyesine indi. Bu, Haziran 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bu arada Çinli otomotiv şirketlerinin artan rekabeti ve üretim maliyetleri Alman otomotiv şirketlerinin karlılığını baskı altına alıyor. Mercedes-Benz'in bu gelişme nedeniyle 2026 yılına ilişkin kar beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.

Avrupa'nın önde gelen bankalarından HSBC'nin üçüncü çeyrekteki vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 32 artışla 9,6 milyar dolara yükselmesine karşın yıl sonuna ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etmemesinden dolayı şirketin hisseleri yüzde 5,4 değer kaybetti. HSBC hisselerindeki düşüş İngiltere borsasındaki gerilemede etkili oldu.

Öte yandan yarın ECB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak.

Avrupa'da enerji maliyetleri yükselirken büyüme görünümüne ilişkin soru işaretleri belirginleşmeye başladı. Büyümenin ivme kaybetme ihtimali, ECB'nin enflasyonla mücadele ile ekonomik aktiviteyi destekleme hedefleri arasındaki dengeyi sağlamasını zorlaştırıyor.

Eylül ayındaki toplantısında üç temel politika faizini 25 baz puan artıran bankanın, bu toplantısında ise temkinli kalarak faizleri sabit tutması bekleniyor. Piyasa beklentileri aralık ayında ise ECB'nin faiz artırımına gidebileceği yönünde şekilleniyor.

Bununla birlikte, Avrupa tahvil piyasalarında borçlanma maliyetlerinin yükselmesi ve Fransa'daki siyasi ve mali belirsizlikler, ilave faiz artışlarının ekonomik büyüme üzerindeki olası etkilerini gündeme taşıyor.