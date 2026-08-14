150 seçkin eser tek bir müzayedede olacak

1918 yılından bu yana tarihî mirasın korunmasını temel ilkelerinden biri olarak benimseyen Arthill Müzecilik, emsalleri bugün müze ve saray koleksiyonlarında yer alan eserleri sanatseverlerle buluştururken, eserlerin yurt dışına satışına izin vermeyerek bu kültürel mirasın Türkiye'de korunmasına katkı sunmayı sürdürüyor. "Osmanlı Sultanları ile Saray Yüksek Erkanı" temasıyla gerçekleştirilecek müzayedede yer alan eserler, sembolik olarak 1 ABD Doları başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sunulacak. Salon katılımının yanı sıra Arthill'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek organizasyon, sanat ve tarih meraklılarını aynı çatı altında buluşturacak.

Koleksiyonda; Sultan III. Ahmed Han, Sultan I. Mahmud Han, Sultan II. Mahmud Han, Sultan Abdülmecid Han, Sultan Abdülaziz Han ve Sultan II. Abdülhamid Han başta olmak üzere Osmanlı sultanlarının yanı sıra Halife Abdülmecid Efendi, Veliaht Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi, Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi, Şehzade Celaleddin Efendi, Âdile Sultan, Fatma Fethiye Sultan, Sadrazam Said Halim Paşa, Hıdiv Abbas Hilmi Paşa, Hıdiv Mehmed Ali Paşa, Enver Paşa, Fahreddin Paşa, Kral Faruk ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilen çok sayıda tarihî eser yer alıyor.

Arthill Müzayedeleri, alanında otorite kabul edilen uzmanların ekspertizleriyle hazırlanırken; Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türbeler Müzesi, Vakıflar ve Askerî Müze uzmanlarının değerlendirme ve onay süreçlerinden geçiyor. Dünyanın farklı ülkelerindeki önemli koleksiyonerlerin ve özel müzelerin yakından takip ettiği müzayedenin kataloğu www.arthill.com.tr adresinden incelenebiliyor; eserler için müzayede öncesinde pey verilebiliyor.

Tarihin en seçkin parçaları aynı salonda

Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Osmanlı hat sanatının zirve isimlerinden Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin 1858 tarihli Celî Sülüs İstifli Hat Levhası bulunuyor. Rokoko üslubundaki tezhibi ve üstün işçiliğiyle dikkat çeken eser, Osmanlı hat sanatının en kıymetli örnekleri arasında gösteriliyor.

Türk resim sanatının öncü isimlerinden İbrahim Çallı'nın imzalı "Emirgan, Sultan I. Abdülhamid Han Çeşmesi" tablosu da müzayedenin dikkat çeken eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mehmet Emin Yurdakul Koleksiyonu provenansına sahip eser, sanat tarihi açısından ayrı bir önem taşıyor.

Hanedan koleksiyonlarının en özel parçalarından biri olan Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi'ye ait "Odiot" imzalı gümüş emperyal takım, 1891 yılında düzenlenen sünnet töreni dolayısıyla hediye edilmiş olmasıyla tarihî bir belge niteliği taşıyor.

Bir diğer dikkat çekici eser ise Sultan Abdülmecid Han tarafından Prusyalı Yüzbaşı Mühlbach'a diplomatik hediye olarak takdim edilen altın mineli enfiye kutusu. Cenevre'de üretilen ve Sultan Abdülmecid Han'ın ithafını taşıyan eser, Osmanlı'nın diplomatik ilişkilerine ışık tutan nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Müzayedede ayrıca Sultan II. Abdülhamid Han'ın kişisel inisiyalini taşıyan altın cep saati, saray geleneğini ve dönemin zarif işçiliğini yansıtan en seçkin eserlerden biri olarak koleksiyonerlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Eserler müzayede öncesinde görülebilecek

Koleksiyonerler ve sanatseverler, müzayede öncesinde ARTHILL Gallery'yi her gün 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret ederek eserleri yakından inceleyebilecek, uzmanlardan ayrıntılı bilgi alabilecek ve önceden pey verebilecek.

Arthill Müzecilik'in düzenlediği müzayede, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 15.00'te, The Ritz-Carlton İstanbul - Arthill Event Hall'da gerçekleştirilecek. Müzayede, salondan katılımın yanı sıra Arthill'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayın eşliğinde çevrim içi olarak da izlenebilecek.

Müzayede Bilgileri

Tarih: 16 Ağustos 2026, Pazar

Saat: 15.00

Yer: ARTHILL Event Hall – The Ritz-Carlton İstanbul / Süzer Plaza S2, Şişli

Katalog ve Online Katılım: www.arthill.com.tr