Hizmet üretim endeksi Haziran'da yıllık yüzde 1,3, aylık yüzde 0,6 arttı

Hizmet üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,3, aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

14.08.2026 10:30:500
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Hizmet üretim endeksi Haziran'da yıllık yüzde 1,3, aylık yüzde 0,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

- Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 arttı

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 azalış kaydetti.

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