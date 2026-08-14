İnşaat üretimi endeksi Haziran'da yıllık bazda yüzde 6 azaldı

Türkiye'de inşaat üretimi endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 6 azalış gösterdi.

14.08.2026 10:45:400
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İnşaat üretimi endeksi Haziran'da yıllık bazda yüzde 6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 6 geriledi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 7,5, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,6 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

İnşaat üretim endeksi, haziranda aylık bazda da yüzde 0,5 azalış gösterdi.

Bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,4, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

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