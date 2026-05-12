150 Yıllık Birikimle Türkiye’de 40 Yıl: Lipton’un Büyüme Yolculuğu

Türkiye’de 40 yılı geride bırakan Lipton, 150 yılı aşan global çay uzmanlığını yerel içgörüler, tedarik yapısı ve ürün geliştirme yaklaşımıyla bir araya getirerek uçtan uca bir değer üretim modeli oluşturuyor.

Sakarya’daki yatırımı ve yerel iş ortaklıklarıyla şekillenen bu operasyon modeli, markanın Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürülebilir bir çerçevede ileri taşıyor. Lipton’un Türkiye Genel Müdürü Fatih Atay, markanın 40 yıllık yolculuğunu, çay kültürüne bakışını ve önümüzdeki döneme dair odağını Capital’e anlattı.

Türkiye’de 40 yıla uzanan yolculukta, bugün Türkiye’nin global yapı içindeki rolünü nerede konumlandırıyorsunuz?

Türkiye, Lipton için yalnızca güçlü bir çay pazarı değil; çay kültürünün gündelik yaşamla en doğal şekilde iç içe geçtiği önemli bir deneyim alanı. 1986’dan bu yana Türkiye’de edindiğimiz birikim, tüketicinin çayla kurduğu bağı, farklı tüketim anlarını ve lezzet beklentilerini yakından anlamamızı sağladı.

Bugün Türkiye’de edindiğimiz bu deneyimi, Lipton’un 150 yılı aşan global çay uzmanlığıyla bir araya getiriyoruz. Buradaki güçlü çay kültürü, yerel tedarik ilişkilerimiz, Sakarya’daki harmanlama ve paketleme altyapımız, tüketiciyi yakından tanımamız Türkiye’yi bizim için önemli bir bilgi ve deneyim merkezi haline getiriyor.

Bu nedenle Türkiye’yi yalnızca yerel pazara hizmet eden bir ülke olarak görmüyoruz. Türkiye, Lipton’un global organizasyonu içinde bilgi, deneyim ve operasyonel katkı üreten önemli ülkelerden biri konumunda.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki varlığımızı uzun vadeli değer üretme perspektifiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Yerel iş ortaklarımızla birlikte gelişirken, Türkiye’deki çay ekosistemine katkı sunmayı ve burada edindiğimiz deneyimi daha geniş bir çerçevede değerlendirmeyi önemsiyoruz.



Sakarya’daki yatırımınız operasyonel yapınıza ve Türkiye’nin konumuna ne tür katkılar sağlıyor?

Sakarya’daki fabrikamız, 30 milyon euro değerindeki yatırımla harmanlama ve paketleme süreçlerimizi daha entegre bir şekilde yönetmemizi sağlıyor. Bu sayede ürün akışını, kalite standartlarını ve operasyonel süreçleri tek merkezden daha etkin şekilde takip edebiliyoruz.

Bu yatırımın önemli katkılarından biri de tüketici beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmemizi sağlaması. Tüketiciden gelen geri bildirimleri daha yakından takip ederek ürün geliştirme ve pazara sunum süreçlerimizi daha çevik şekilde yönetebiliyoruz. Bu yaklaşım, kalite tutarlılığını desteklerken pazardaki ihtiyaçlara daha uyumlu ve hızlı hareket etmemizi mümkün kılıyor.

Sakarya’daki yatırımımız aynı zamanda Türkiye’nin global yapı içindeki rolünü güçlendiren önemli bir adım. Türkiye’de sahip olduğumuz çay kültürü bilgisi, yerel tedarik ilişkilerimiz ve operasyonel gücümüz bu yatırımla daha etkili ve daha görünür hale geliyor. Burada oluşturduğumuz kapasite, Türkiye’deki faaliyetlerimizi desteklerken bölgesel ihtiyaçlara da katkı sunabilecek bir ölçek yaratıyor.

Türkiye’deki çay tüketim alışkanlıkları, Lipton’un kategoriye bakışını nasıl şekillendiriyor?

Türkiye’de çay, gündelik hayatın çok doğal bir parçası. Evde, işte, kısa molalarda ya da sosyal buluşmalarda farklı anlamlar taşıyan güçlü bir alışkanlıktan söz ediyoruz. Bu nedenle kategoriye bakarken yalnızca ürün çeşitliliğine değil, çayın insanların hayatındaki yerine de odaklanıyoruz.

Bizim için önemli olan, bu güçlü alışkanlığı doğru okumak ve farklı çay anlarına uygun seçenekler sunabilmek. Bazı tüketiciler klasik ve yoğun bir içim ararken, bazıları daha hafif ya da farklı tat profillerine yöneliyor. Bu çeşitlilik, kategoriye yaklaşımımızı da şekillendiriyor.

Lipton olarak çay kategorisini, tüketicinin günlük ritmine eşlik eden ve zaman içinde farklı beklentilerle gelişen bir alan olarak görüyoruz. Bu bakış açısı, hem mevcut portföyümüzü yönetirken hem de yeni fırsat alanlarını değerlendirirken bize yol gösteriyor.

Türkiye’deki tüketici içgörüleri Lipton’un inovasyon ve yeni ürün çalışmalarını nasıl şekillendiriyor?

Türkiye’de tüketiciler çay konusunda oldukça seçici. İçim karakteri, dem yoğunluğu, koku, renk ve lezzet dengesi gibi unsurlar ürün tercihinde belirleyici oluyor. Dünyanın ve Karadeniz’in seçkin çaylarını bir araya getirirken, farklı coğrafyalardan gelen çayların karakterini, aromatik özelliklerini ve dem performansını analiz ediyoruz. Global uzmanlığımızı yerel içgörülerle buluşturarak tüketicinin günlük kullanımına uyum sağlayan seçenekler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Bizim için inovasyon, tüm tüketim anlarına ve farklı damak tatlarına cevap veren seçenekler sunarak çay deneyimini daha zengin ve çeşitli hale getirmek anlamına geliyor. Türkiye gibi çayın güçlü bir kültüre sahip olduğu pazarlarda, yenilik yaklaşımımızı bu alışkanlığın doğasına uygun şekilde ele alıyoruz.

Bu yaklaşım kimi zaman yeni tat profillerine, kimi zaman farklı formatlara, kimi zaman da demleme deneyimini iyileştiren çözümlere yansıyor. Türkiye’yi bardak ve demlik poşet çay kategorileriyle tanıştırmamız ve bu alanların gelişimine katkı sağlamamız da bunun somut örnekleri arasında yer alıyor.





Yerel tedarikçilerle kurduğunuz uzun vadeli yapı, kalite ve sürdürülebilirlik açısından ne ifade ediyor?

Lipton Türkiye’nin güçlü olduğu alanlardan biri, yerel tedarikçilerle yıllar içinde kurduğu güvene dayalı çalışma modeli. Biz bunu yalnızca bir satın alma süreci olarak değil kaliteyi, sürekliliği ve sürdürülebilir büyümeyi doğrudan etkileyen stratejik bir alan olarak görüyoruz.

Türkiye’de geniş bir çay üretim ekosistemiyle birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 20 bin çay çiftçisiyle dolaylı temas eden bu yapının sağlıklı şekilde ilerlemesi için eğitim programları, düzenli denetimler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları önemli rol oynuyor.

Çay kategorisinde kaliteyi sürdürülebilir kılmanın yolu, üretimin her aşamasını dikkatle takip etmekten geçiyor. Bu nedenle yerel iş ortaklarımızla kurduğumuz uzun vadeli iş birliği, ürün kalitesinin sürekliliği ve yerel ekonomiye sağladığı katkı açısından bizim için çok değerli.

Sürdürülebilirlik yaklaşımınız günlük operasyonlarda ve tedarik süreçlerinde hangi uygulamalarla karşılık buluyor?

Sürdürülebilirliği ayrı bir başlık olarak değil, iş yapış biçimimizin doğal bir parçası olarak ele alıyoruz. Tedarikten harmanlamaya, paketlemeden lojistiğe kadar tüm süreçlerde kalite, izlenebilirlik ve sürekliliği birlikte değerlendiriyoruz.

Özellikle tedarik tarafında, yerel iş ortaklarımızla kurduğumuz uzun vadeli yapı bu yaklaşımın temelini oluşturuyor. Türkiye’de yaklaşık 20 bin çay çiftçisiyle dolaylı temas eden bir ekosistemden söz ediyoruz. Bu ekosistemi eğitim programları, düzenli denetimler ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla destekliyoruz. Böylece hem ürün kalitesinde sürekliliği sağlıyor hem de üretimin daha sağlıklı ve dengeli şekilde devam etmesine katkı sunuyoruz.

Operasyon tarafında ise Sakarya’daki fabrikamız, süreçleri daha entegre ve kontrollü yönetmemizi sağlıyor. Ürün akışını ve kalite standartlarını tek merkezden takip edebilmek, kaynak kullanımını daha verimli hale getiriyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilirliği bizim için teorik bir hedef olmaktan çıkarıp, günlük operasyonların doğal bir parçası haline getiriyor.

Önümüzdeki dönem için Türkiye odağındaki yatırım ve inovasyon öncelikleriniz neler olacak?

Önümüzdeki dönemde odağımız, tüketiciyi daha yakından dinleyen ve değişen beklentilere daha uyumlu hareket edebilen bir yaklaşım geliştirmek olacak. Ürün tarafında farklı tüketim alışkanlıklarına karşılık verecek seçenekler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

İnovasyon tarafında önceliğimiz, tüketicinin günlük hayatında karşılığı olan ürünleri doğru içgörü ve doğru zamanlamayla geliştirmek. Tüm tüketim anlarına ve farklı damak tatlarına cevap verebilen ürünler geliştirebilmek için tüketiciyi yakından takip eden ve değişen beklentilere hızlı uyum sağlayabilen bir yaklaşım benimsiyoruz.

Operasyonel tarafta ise mevcut altyapımızı daha etkin kullanmaya odaklanıyoruz. Sakarya’daki harmanlama ve paketleme altyapımız, ürün geliştirme ve pazara sunum süreçlerinde bize daha esnek ve güçlü bir hareket alanı sağlıyor. Bu sayede ürün geliştirme süreçlerimizi daha kontrollü yönetebiliyor, pazardaki ihtiyaçlara daha uyumlu hareket edebiliyoruz.

Türkiye, çay kültürüyle, üretim gücüyle ve Lipton’un 40 yıldır burada kurduğu güçlü bağ ile bizim için özel bir yere sahip olmaya devam ediyor. Biz de burada oluşturduğumuz iş modelini geliştirerek, uzun vadeli değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

*Bu bir reklamdır.