20 bin firmaya iş sağlıyor

2007 yılında kurulan Düğün.com, kurulduğundan beri her yıl büyük bir hızla büyüdü ve 2013 yılında 3 milyon dolarlık Hasan Aslanoba’dan aldığı yatırım ile büyümesini hızlandırdı. 2016’da satın aldığı anneysen.com ve geçen ay satın aldığı İyisahne.com süreçlerinden sonra satın almalarla güçlenmesine devam etti. Evlenme sürecinde olan her iki çiftten birine ulaşan Düğün.com bu süreçte onlara düğün mekânından organizasyon şirketine,nikâh şekerinden, düğün pastasına kadar 30 kategoride hizmet veriyor. Bünyesinde bulunan 20.000’den fazla firmaya yılda 1 milyon 250.000 nitelikli iş potansiyeli yaratan Düğün.com bu firmaların en büyük pazarlama kanalı olarak hizmet vermekte.

Evliliğe dair aradınız her şey Düğün.com’da

Düğün.com 100 kişilik çalışanı ile 12 ülkede ve sadece Türkiye’de Düğün.com ve Anneysen.complatformlarda çoğu kadın günlük 150.000 kullanıcısı ile hem hızlı hem de istikrarlı bir şekilde büyüyor. Buna ek olarak yıllık 30 milyar TL’lik düğün pastasının yarısı ise ev ve ev eşyaları için harcanıyor. Evlenen her çift düğün günü planlama sürecinde hizmet verecek firmalar ile anlaşmaya çalışırken bir yandan da beyaz Eşyadan mobilyaya küçük ev aletlerinden aydınlatma ekipmanı atlarına kadar onlarca konuda alışveriş yapıyorlar ve yeni evlerini kuruyorlar. Bu dokuz ay ile bir yıl arasında süren düğün planlama ve ev hazırlıkları sürecinde sürekli olarak düğün.com bu çiftlere platformundan destek oluyor ve onlara her konuda içerikleriyle fikir veriyor ve yönlendiriyor.

Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık şöyle konuşuyor: “Çift evlilik kararı aldığı andan sonra ilk iş Google’a boşluk girmek ve düğün mekânı aramak oluyor sistemimizde olan binlerce düğün mekânı içinden kendi bütçesine ve zevklerine göre mekânlarla iletişime geçiyor daha sonra bu firmalardan herhangi bir tanesi ile anlaşma yapıyor. Düğün.com üyesi olan bu çiftlerin anlaştığı Düğün mekânı ve düğün tarihi ile çiftin ekonomik gelir düzeyine ve ev için ne zaman alışveriş yapması gerektiğini bilerek çiftlere var olan beyaz eşya ya da mobilya ya da onlarca kalem de ihtiyacı olabilecek her ürün hakkında onlara bilgi ve önerilerde bulunuyoruz. Örneğin beş yıldızlı bir otel düğünü planlayan çiftimiz hangi markalardan beyaz eşya alacak bunu tahmin etmek çok zor değil. Ya da hangi mobilya markasını seçecekse,segmentine göre bunu da tahmin etmek çok zor olmuyor. Dolayısı ile ev hazırlığındaki çiftlerin ihtiyacı olan banka kredisi sigorta mobilya küçük ve büyük elektronik aletler televizyon mutfak gereçleri halı aydınlatma elemanları yemek takımları ev tekstili diğer çeyiz eşyaları vb. konularda alışveriş yönlendirmesini düğün.com yapabiliyor. Yada bu konuda son tüketiciye hizmet veren markalar aradıkları alışveriş sürecindeki çiftlere düğün.com aracılığıyla ulaşabiliyor. Rakamlarla ifade etmem gerekirse Türkiye’de satılan beyaz eşyanın yüzde 30’u evlilik planında ki çiftler tarafından satın alınıyor. Her 100 çiftten %96’sı mobilya her 100 çiftten %92’si beyaz eşya ve her 100 çiftten %94’ü bu süreçte küçük ev eşyalarını satın alıyorlar. Karşılaştığımız ilginç bir durum ise özellikle kadınların daha önce satın aldıkları eşlerinin ya da kendilerinin beyaz eşyalarını kullanmak istememesi oldu. Her 100 çiftten sadece sekizi eski beyaz eşyalarını kullanmak istediklerini söylediler. Buradan çıkardığımız sonuç ise yeni bir hayat ve yeni eşyalar olarak tanımlayabiliriz. Sonuç olarak Düğün.com ev kurma sürecindeki çiftlere ulaşmak için inanılmaz bir platform. Düşünsenize, düğün niş bir alan ve niş alan için yıllardır markalar TV’de ya da büyük haber sitelerinde 1000 kişi içinden 1 kişiyi bulmaya çalışıyorlar.”

Evlenecek her iki çiften biri düğün.com’u tercih ediyor

Açıklamalarına devam eden Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık, “Düşünsenize büyük bir beyaz eşya firmasının yöneticisisiniz ve Türkiye’de o yıl evlenecek her iki çiftten bir tanesine ulaşma imkânınız var. Hem çifti, şehrine, ekonomik düzeyine ve hatta düğün tarihini bilerek doğru zamanda doğru iletişimi kurabiliyor ve marka ve ürün tanıtımınızı yaparak çifti satın almaya ikna edebiliyorsunuz.Buda beyaz eşya mobilya düğün kredisi veren bankalar gibi düğün çiftlerine ulaşmak isteyen her firmanın ilk tercihi olmaya başladık“ diye ifade etti.

Bu konuda ekleyeceğim başka bir fayda ise Anneysen.com. Anneysen.com’da her gün 100.000 anne ulaşıyoruz. Burada hamilelik planlayan, hamile, bebekli ve çocuklu anneler sitemize giriyorlar ve sağlık beslenme öneriler ürün tanıtımları deneyimler etkinlik haberleri gibi onlarca başlıkta bilgiye ulaşıyorlar burada da her iki hamile kadından bir tanesi her ay en az bir kere Anneysen.com’a giriyor aynı şekilde 1 milyon 300 bin Bebekli annenin 450.000’i Her ay en az bir kez anneysen.koma giriyor bu çok büyük bir rakam biz bütün bu kadınlara içeriğimizle verdiğimiz destekle onların güvenini kazanıyoruz ve onların tekrar tekrar sitemize girmesi yaptığımız işin önemini ve başarısını gösteriyor

Hamilelik ve annelik sürecindeki kadınlar da çok yoğun bir ihtiyaç ve dolayısıyla alışveriş sürecinden geçiyorlar annelerin birçoğu hamilelik sürecinde bebekleri için gerekli alışverişi planlıyorlar ve yapıyorlar.

Örneğin; anne çocuğun bebeğine bir puset alacaksa ilk önce Türkiye’deki alabileceği bütün seçenekleri görmek istiyor fiyatlarına bakmak istiyor daha sonra kendi bütçesi ile eşleşen pusetleri inceliyor onların özelliklerine bakıyor hatta videolarını izliyor, yorumlarını okuyor. Daha sonra karar verdiği Birkaç puseti mağazasına gidip dokunarak ve görerek inceliyor en sonunda gene internetten fiyatlarına göre karşılaştırıp en güvenilir ve en ekonomik alışveriş sitesinden süreci tamamlıyor.

Yani onlineto offline tooonline bir süreç işliyor.

Bu süreçte anneysen.com bu seçenekleri ve fiyatları çiftlere göstererek hatta kullanıcı yorumlarını okutarak satın alma öncesindeki süreçte ailelere bütün bu bilgileri sunarak onların doğru ve kendi bütçelerinde ki ürüne ulaşmalarını sağlıyoruz

Her iki platformda günde çoğu kadın 150.000 kullanıcı sürekli içerik tüketiyor ve her iki platformda da ortak özellik hem ailelerin hem de çiftlerin çok yoğun bir harcama sürecinde olmaları...