Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü ödeme tarihi (2025)

Bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları da var. Peki, Erdemir temettü ödeme tarihi ve miktarı ne kadar?