Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü ödeme tarihi (2025)

Bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları da var. Peki, Erdemir temettü ödeme tarihi ve miktarı ne kadar?

2.07.2025 15:45:370
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Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü ödeme tarihi (2025)

Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları bu yıl pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 21 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 26 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar payı dağıtımına 2 Temmuz 2025 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır" bilgisi paylaşılmıştı.


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