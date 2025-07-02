Kripto para piyasasında 2025'in ilk yarısı: Rekorlar, Trump etkisi ve düzenlemeler

Kripto para piyasasına yılın ilk 6 ayına fiyat rekorları, ABD ve Başkan Donald Trump'ın bu konudaki hamleleri ile Türkiye'deki düzenleme çalışmaları damga vurdu.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, kripto para birimleri yılın ilk yarısında dalgalı seyir izledi.

Bitcoin, bu dönemde fiyat rekorunu 110 bin doların üzerine taşısa da mart ayında 80 bin doların altına indi.

Yılın ilk yarısına 93 bin 500 dolardan başlayan Bitcoin, bu dönemi 107 bin 100 dolarla kapattı. Piyasanın toplam değeri de aynı dönemlerde 3,26 trilyon dolardan 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Altcoin olarak nitelendirilen diğer kripto para birimleri ise Bitcoin'in aksine 6 aylık sürecin büyük bölümünde olumsuz görünüm sergiledi.

Trump piyasayı sürükledi

Kripto para piyasasındaki fiyatlamalarda temel belirleyici yılın ilk yarısında ABD Başkanı Trump oldu.

Başkanlık seçimini kazanmasıyla birlikte kripto paralarda yükselişi tetikleyen Trump, 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından seçim dönemindeki vaatleri doğrultusunda ABD'nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Bitcoin, bu gelişmeyle altın ve petrol gibi ABD rezervlerine eklenirken, yatırımcıların söz konusu varlığın borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgisi de arttı.

Trump, yılın ilk yarısında kripto para piyasasının önde gelen isimleri, üst düzey yöneticiler ve yatırımcıları Beyaz Saray'da ağırladı. Böylece Beyaz Saray, tarihindeki ilk kripto para zirvesine ev sahipliği yaptı.

ABD Başkanı Trump, bu dönemde "Trump" isimli bir kripto para projesi de başlattı. Başkan Trump'ın ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de sosyal medya hesabından "Libra" isimli projeyi duyurdu. Devlet başkanları tarafından çıkarılan ve tanıtımı yapılan bu varlıklar süreç içerisinde ciddi kayıplar yaşadı.

ABD düzenleme çalışmalarını hızlandırdı

ABD'de, Trump'ın olumlu yaklaşım sergilemesi ve ekonomi yönetimini kripto dostu isimlerden oluşturmasıyla birlikte bu ekosistemi düzenlemeye yönelik çalışmalar hızlandı.

Sabit değerli kripto varlıklar olan stabil kripto paraları düzenleyen yasal düzenleme, ABD Senatosunda onaylandı.

Söz konusu düzenlemenin bu ay çıkması beklenirken, Hazine Bakanı Scott Bessent bu yasayla ABD tahvillerine ilginin artmasını beklediklerini açıkladı.

Çatışma süreci düşüş getirdi

Yılın ilk yarısında kripto paraları etkileyen gelişmelerden birisi de İsrail ile İran arasındaki çatışma süreci oldu. İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçte Bitcoin ve diğer varlıklar ciddi değer kaybetti.

Süreç içerisinde bazı altcoin projelerinde kayıplar yüzde 20 seviyelerini aşarken, ateşkesle birlikte kayıpların bir kısmı telafi edildi.

Türkiye'de de düzenleme çalışmaları hız kazandı

Türkiye de yılın ilk yarısında kripto paralara ilişkin düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Bu dönemde yapılan ikincil düzenlemelerle, kripto para borsalarının kuruluş ve işleyiş süreçleri tespit edildi. Bu borsaların faaliyette bulunabilmesi için tanınan başvuru süresi de 30 Haziran'da doldu.

Haziran ayının son günlerinde kripto varlıkların transfer işlemleriyle ilgili "limit" ve "zaman sınırı" düzenlemesi de yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle, "stabil kripto para" olarak da bilinen varlıkların çekim işlemlerine günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit getirildi.

Ayrıca platformlara, aracılık ettikleri kripto varlık çekim işlemlerini bu varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra gerçekleştirme zorunluluğu geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de uygulamayla, suç gelirlerinin hızlı biçimde yurt dışına transfer edilmesini önlemeyi amaçladıklarını bildirmişti.