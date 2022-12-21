2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı belli oldu: Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 61,5 olarak uygulanacak. Peki, hangi araç için ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

MTV'de 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullandı

2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 oldu.

Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Kararla birlikte 2023 yılında 1-3 yaş aralığındaki araçlara uygulanacak MTV tutarları belli oldu.NTV'nin haberine göre tablo şöyle:

Taşıtın değerine göre, motor gücü bin 300 cc ve altında olan araçlarda MTV tutarı en düşük 2 bin 120 lira, en yüksek 2 bin 545 lira olacak.

Motor gücü bin 300 ile bin 600 cc arasında olan araçlarda MTV tutarı en düşük 3 bin 693 lira, en yüksek 4 bin 434 lira olacak.

Motor gücü bin 600 ile bin 800 cc arasındaki araçlarda MTV tutarı en düşük 7 bin 178 lira, en yüksek 7 bin 834 lira olacak.

Motor gücü 1800 ile 2 bin cc arasındaki araçlardan MTV tutarı en düşük 11 bin 309 lira, en yüksek 12 bin 340 lira olacak.