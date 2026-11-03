İletişim Başkanlığı: Fon tasfiyesinde 247 bin yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği, toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bildirildi.

Açıklamada, TBMM'de kabul edilen 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere yönelik usul ve esaslara ilişkin 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığı hatırlatıldı.

30 Ekim itibarıyla Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim şirketlerinin oluşturduğu fonlarda, olağanüstü tasfiye kapsamında toplam 29,3 milyar liranın fon sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı belirtilen açıklamada, "Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında ise 93 fonda 68 milyar lira ödenmiştir. Böylece 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda yürütülen olağan ve olağanüstü tasfiye süreci kapsamında, 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar lira ödeme yapılmış ve bu yatırımcıların anapara tutarları ödenmiştir. Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcılar ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır.

7596 sayılı Kanun ve SPK'nın 76/1903 sayılı kararı kapsamında yapılacak ara ödemeler, para piyasası fonlarından başlamak üzere, en düşük fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak ve en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Bu hafta içerisinde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir."