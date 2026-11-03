Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışları yüzde 85,2 arttı

Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışları, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,2 artarak 117 bin 400'e ulaştı.

3.11.2026 14:06:000
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Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışları yüzde 85,2 arttı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki otomobil pazarına ilişkin verilere yer verildi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,2 artışla 117 bin 400'e çıktığı belirtilen açıklamada, söz konusu araçların toplam pazardaki payının yüzde 5,3'ten yüzde 9,6'ya yükseldiği kaydedildi.

Rusya'da üretilen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışlarının 33 bin 100'e ulaştığına işaret edilen açıklamada, bu araçların hibrit ve elektrikli otomobil pazarındaki payının yüzde 13,8'den yüzde 28,2'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede toplam yeni araç satışlarının ise aynı dönemde yüzde 2,2 artarak 1 milyon 220 bine ulaştığı belirtildi.

Bu arada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesisin faaliyetlerinde aksamalar yaşanırken, ülkenin bazı bölgelerinde benzin satışına kısıtlamalar getirilmişti.

Rus hükümeti de iç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzatmıştı.

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