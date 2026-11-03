Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin, "Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin, "Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir işbirliğinin delillerine ulaştık." dedi.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin Bakanlıkta açıklamalarda bulundu.

Ekonomi ve finans sisteminde tespit ettikleri suç yapılanmasıyla ilgili yoğun bir mücadele içinde olduklarına dikkati çeken Gürlek, ilk andan itibaren şeffaf bir şekilde gündeme aldıkları bu süreçle ilgili tüm verilerin toplandığını ve gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Adli ve hukuki soruşturmanın hiçbir karanlık noktasının kalmayacağını vurgulayan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Gürlek, fon soruşturmalarının gündeme geldiği ilk andan itibaren devletin bütün kurumlarının teyakkuza geçtiğini ifade ederek, adli ve mali eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulduğunu aktardı.

Soruşturmada kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısının tespit edildiğini bildiren Gürlek, şöyle devam etti:

"Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin bir hale gelmiş ve sorumlular hukuk önüne bir bir çıkarılmaya başlanmıştır. Verilen ifadeler yeni şüphelileri ortaya çıkarıyor, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir işbirliğinin delillerine ulaştık. Borsa bürokrasisi, manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir işbirliği yapıldığını görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir."

- "Organize yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır"

"Bu şebekenin amacı, bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir." ifadesini kullanan Gürlek, bunların, bu şekilde kartelleşerek ekonomiye zarar verdiklerini söyledi.

Bu örgütsel yapı içinde söz konusu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tümü hakkında yasal işlem başlatıldığını belirten Gürlek, "Yürütülen soruşturmalar, yalnızca finansal piyasalardaki usulsüzlüklerle sınırlı değildir. Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır." diye konuştu.

Bakan Gürlek, sürecin elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü, milletin her fırsatta açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte geldiğimiz nokta itibarıyla fon piyasamızda suç yapılanmasına iltisak etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler, gerçek ve tüzel kişiler, siyasi profiller hakkında yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır. İlgili kurumlarımız denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarımız da adli soruşturmaları bağımsız bir biçimde yürütüyor. Soruşturmanın geldiği noktada 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup, 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 38 şahıs firaridir ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişi hakkında mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke, tedbir işlemi uygulanmıştır."

- "Yurt dışına çıkarılan paralar milli ekonomimize kazandırılacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun meselenin ekonomik ve idari boyutunu takip ettiğini aktaran Gürlek, Kurul ve ilgili kurumların ortak çalışmalarıyla tüm karanlık noktaların aydınlatılacağına dikkati çekti.

Mal varlıklarının korunması, para hareketlerinin ortaya çıkarılması ve mali bağlantıların tespiti için tedbirler almaya devam ettiklerini dile getiren Gürlek, iade süreçlerinin de adli makamlar tarafından takip edildiğini söyledi.

Sürecin en önemli boyutlarından birinin de vatandaşların birikimlerine yeniden kavuşması olduğunu kaydeden Gürlek, "Bu doğrultuda, soruşturmalarla birlikte fonların tasfiyesine ve vatandaşlarımıza yapılacak ödemelere ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir. Yaklaşık 30 milyar lira değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir. Bu suç yapılanmasının yurt dışına çıkardığı paralar mutlaka milli ekonomimize kazandırılacaktır. Tasfiye işlemleri hızlıca sürmektedir. Süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmış olup diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemeler devam etmektedir." diye konuştu.

Bakan Gürlek, ekonominin göz bebeği finans piyasalarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

Hukuka uygun çalışan şirketler ile suç şüphesi altındaki işlemlerin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Gürlek, vatandaşların ticari itibarının mesnetsiz iddialarla hedef alınamayacağını ifade etti.

- "Suç işlediği kesinleşen kişi hesabını verecek"

Ekonomik sistemin güvenli ortamını korumayı, dedikodular ve manipülasyonlarla finans yapısına zarar verilmemesini sağlamayı öncelediklerini kaydeden Gürlek, "Milletin parasını korurken, milletin hukukunu da koruyacağız. Suç işlediği kesinleşen kişi hesabını verecek, hakkında hüküm bulunmayan insanın masumiyet karinesi de gözetilecektir. Hukuk devletinin ölçüsü budur." açıklamasında bulundu.

Gürlek, gelen eleştirilere kulak verdiklerini, vatandaşların sorusundan da rahatsız olmadıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bir kısım muhalefetin bu adli vakayı politik çıkarlara çevirmek için şark kurnazlığıyla ele alması da ayrı bir garabet yansımasıdır. Yakın coğrafyamızda huzur ve güvenin adası olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin Terörsüz Türkiye yolunda açtığı çağın ve bölgesel savunma gücünün etkinliğinden rahatsız olan yapıların, onların aparatlarının kara propagandalarının da farkındayız. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz ve kurumlarımız güçlüdür ve bu sorunu da halledip Türkiye düşmanlarının ellerini boşa çıkaracağız. Aziz milletim şundan emin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde suç ve suçluyla mücadele kararlılığımı, fon soruşturmaları konusunda da sonuna kadar hesap sorma ciddiyetimi hiçbir güç, hiçbir manipülasyon ve hiçbir muhalif yapının karalama politikaları karşısında test ettirmeyeceğim."

- "Bu soruşturma bizim için faili meçhul bir mesele değil"

Ucu nereye kadar giderse gitsin bunun peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Gürlek, "Aynı zamanda sürece cerrah titizliğiyle vaziyet edecek, milletimizin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Yargının yolunu kanun belirler, kararını delil şekillendirir. Bu süreçte ölçümüzü kaybetmeyecek, sorumluluğumuzdan da geri durmayacağız. Milletimizin hesabını millet düşmanlarından soracağız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu soruşturma bizim için faili meçhul bir mesele değildir. Suça konu eylemler ve bu eylemlerle bağlantılı şüpheliler somut delillerle ortaya konulmaktadır. Sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız bizi takip etsin ve gelişmeleri anbean devletin kurumlarından almaya devam etsin."