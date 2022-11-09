2023 yılı asgari ücreti için süreç başladı

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

9.11.2022 09:27:150
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2023 yılı asgari ücreti için süreç başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında araştırma başlattı. Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

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