2026 küresel ekonomi için bir dönüm noktası mı?

Coface, yayımladığı son Risk Değerlendirme raporunda 2025’in küreselleşmenin dayanıklılığını ortaya koyan bir yıl olduğuna dikkat çekti. Küresel ekonomide yaşanan türbülansa rağmen büyümenin yıl başındaki %2,8’lik tahminle uyumlu gerçekleştiği belirtilen raporda, özellikle gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin önceki döneme kıyasla daha sınırlı kaldığı ve uluslararası şirketlerin hızlı uyum kapasitesinin de bu tabloyu desteklediği vurgulandı.

2026 ağır bir baskı altında başladı

2026 yılının küresel ekonomi açısından yoğun belirsizliklerle başladığını belirten Coface, yılın ilk döneminde risk algısının belirgin şekilde yükseldiğini aktardı. Latin Amerika, İran ve Grönland’da yaşanan gelişmelerin jeopolitik riskleri somutlaştırdığını ortaya koyan kurum, yüksek faiz ortamının sürmesinin borçluluk seviyeleri ve varlık fiyatlamaları üzerinden finansal kırılganlıkları artırdığını bildirdi.

Makroekonomik cephede de risklerin canlı kaldığını değerlendiren Coface, ABD ekonomi politikalarındaki dalgalı görünüm ve artan uluslararası rekabetin, küresel iş birliğinin zayıfladığı bir ortamda yeni ticaret gerilimleri ihtimalini güçlendirdiğini kaydetti. Birçok ülkede sosyal ve siyasi baskıların derinleştiğine işaret eden Coface, özellikle Avrupa’da geniş toplum kesimlerinde biriken memnuniyetsizliğin dikkat çekici boyutlara ulaştığını ifade etti. Sağlık ve iklim kaynaklı risklerin de küresel görünüm üzerindeki baskıyı artırdığını ekledi.

Küresel büyüme yavaşlıyor ancak dirençli kalıyor

Küresel büyümenin 2026’da hız kesmesine karşın genel görünümün dirençli kaldığını değerlendiren Coface, ekonomik görünümünün bölgelere göre farklılık göstermeye devam ettiğini belirtti. ABD’de büyümenin %2,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıklayan Coface, 2025’in ikinci yarısında şirket iflasları %15 artmış olsa da güçlü tüketim eğiliminin ekonomik aktiviteyi desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Euro Bölgesi’nde büyümenin yaklaşık %1 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü açıklayan Coface, Almanya’nın kapsamlı yatırım planı sayesinde toparlanma sürecine girdiğini, kamu açığı GSYH’nin %5’inin üzerinde seyreden Fransa’da ise büyümenin %0,9 civarında dengelenmesinin beklendiğini paylaştı. Orta Avrupa’nın daha güçlü bir performans sergilediğinin belirtildiği raporda, Polonya’nın ise %3,8’lik büyüme oranıyla öne çıktığını duyuruldu.

Rapora göre Çin ekonomisinin 2026’da %4,4 büyüme ile önceki döneme kıyasla ivme kaybetmesi bekleniyor. Bu yavaşlamanın Asya genelindeki büyüme temposunu aşağı çekebileceğine işaret edilirken, Güneydoğu Asya’da ülkeler arasında farklılaşan bir performans öngörülüyor. Aynı değerlendirmede Hindistan’ın ise güçlü iç talep ve proaktif kamu politikalarının katkısıyla %6,1’lik büyüme tahminiyle küresel ekonominin öne çıkan itici güçlerinden biri olmayı sürdüreceği belirtiliyor.

Enerji piyasalarında ise aşağı yönlü bir seyir öngörülüyor. Brent petrolün varil fiyatının 2025’teki 68 ABD doları seviyesinden 2026’da yaklaşık 60 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşün, talep artışındaki ılımlı seyir ve arz tarafındaki genişlemeden kaynaklanacağı ifade ediliyor. Jeopolitik gelişmelerin dönemsel fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği kaydedilirken, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin genel olarak sınırlı kalacağı ve birçok bölgede enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceği öngörülüyor.