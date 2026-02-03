2026 Şubat kira artış oranı açıklandı

Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile kira artış oranı da belli oluyor. Ocak TÜFE oranları bugün açıklandı. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat kira artış oranı da belli oldu. Peki 2026 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?

Ev sahiplerinin ve kiracıların gözü her ay açıklanan enflasyon oranlarındaydı. TÜİK bugün TÜFE oranlarını açıkladı ve Şubat kira artış oranı belli oldu.

Şubat 2026 kira artış oranı ne kadar oldu?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

Şubat ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 33,98 artış gösterebilecek.

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: % 33,98

Kira Artış Tutarı: 3 bin 398 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 398 TL