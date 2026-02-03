Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Şubat 2026)

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 43,4700'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,4960'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 51,4340'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 59,6020'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 818 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,9 azalışla 6 bin 514 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 4,9 değer kazancıyla 6 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 513 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 124 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 4,8 artışla 4 bin 876 dolardan işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 6,1 yükselişle 84,8 dolarda seyrediyor. Kıymetli metaller cuma günü ve dünkü sert düşüşlerin ardından bugün toparlandı. Analistler, jeopolitik riskler, doların değer kaybetmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve Çin talebinin devam etmesiyle altın ve gümüşteki yukarı yönlü seyrin devam etmesinin beklendiğini söyledi.