2026’da en çok kazandırması beklenen yatırım araçları açıklandı

Bank of America’nın portföy yöneticileriyle yaptığı ankette, gelecek yıl en yüksek getiri potansiyeline sahip yatırım araçları belirlendi.

Çok uluslu bankacılık ve finansal hizmet şirketi Bank of America (BofA) tarafından yapılan ankette, 2026 yılında en çok kazandıracak yatırım aracı arasında Japonya para birimi yen ilk sırada yer aldı.

170 portföy yöneticisinin katıldığı anket çalışmasında gelecek yıl en fazla kazandırması beklenen diğer yatırım araçları da sıralandı.

Altın, dolar ve euro da listenin ilk sıralarında

Bloomberg’de yer alan habere göre, ankete katılanların yaklaşık üçte biri, 2026’da en yüksek getiriyi Japon yeninin sağlayacağını öngörüyor.

Yenin ardından en çok kazandırması beklenen varlıklar altın, dolar, euro, İsviçre frangı, Çin yuanı ve pound oldu.

Yenin, bu yıl dolar karşısında zayıf bir seyir izlemesine rağmen ankette diğer para birimlerini geride bırakarak öne çıkması dikkat çekti.

Yen, 2025’te dolar karşısında yalnızca yüzde 1 değer kazanmış ve G10 para birimleri arasında en zayıf performansı sergilemişti.

2025'te jeopolitik gerilimler, ticaret riskleri ve merkez bankalarının güçlü alımları altının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.



Ancak, Bloomberg Dolar Endeksi ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsiz ekonomi politikaları nedeniyle yüzde 7 değer kaybederek, 2017'den beri en zayıf yıllık performansını gösterdi.