ASELSAN ile TUSAŞ milyonluk sözleşmeye imza attı

ASELSAN ile TUSAŞ arasında Aviyonik Sistemlerin tedarikine yönelik milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

Savunma elektroniği şirketi ASELSAN ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında 101,8 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Aviyonik Sistemlerin tedariği kapsamında toplam tutarı 101.760.000 ABD Doları olan sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.