Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı

Vakıf Faktoring’in halka arzına bireysel ve kurumsal olmak üzere toplam 707.961 yatırımcı katılırken, toplam talep 16,53 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel yatırımcılar ortalama 198 lot pay aldı.

Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında toplam 225 milyon TL nominal değerli B grubu payın satışı tamamlandı.

Şirket paylarına yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 7,84 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 1,17 kat talep geldi. Toplam talep büyüklüğü 1,16 milyar TL nominal değer seviyesinde gerçekleşirken halka arz toplamda 5,17 kat talep görmüş oldu.

Açıklanan 14,20 TL halka arz fiyatı üzerinden halka arz büyüklüğü 3,195 milyar TL olarak hesaplandı. Halka arzda 684.223 adet yurt içi bireysel ve 106 adet yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 684.329 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Dağıtım sonucunda yatırımcılar ortalama 198 adet pay aldı.

Dağıtım Sonuçları

Yurt içi bireysel yatırımcılara 135 milyon TL nominal değerli pay tahsis edildi.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara 90 milyon TL nominal değerli pay dağıtıldı.

Toplam dağıtım tutarı 225 milyon TL nominal değer olarak gerçekleşti.

