İmzalar atıldı: Tatilsepeti, Tera'nın oluyor

Tera Yatırım bağlı ortaklığı Tera Turizm ile DLT Turizm'in pay sahipleri arasında DLT Turizm paylarının devralınmasına yönelik olarak pay alım satım sözleşmesi dün imzalandı.

Tera Yatırım bağlı ortaklığı Tera Turizm ile DLT Turizm'in pay sahipleri arasında DLT Turizm paylarının devralınmasına yönelik olarak pay alım satım sözleşmesi imzalandı.

KAP açıklaması şöyle:

Şirketimiz tarafından 14.10.2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerde büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından biri olan Tatilsepeti.com'un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin ("DLT Turizm") sermayesini temsil eden payların devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere ve proje sözleşmelerinin müzakerelerine başladığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda bugün (17.11.2025), sermayesinin tamamına Şirketimiz tarafından sahip olunan bağlı ortaklığımız Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile DLT Turizm'in pay sahipleri arasında DLT Turizm sermayesini temsil eden payların %100'ünün devralınmasına yönelik olarak pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay devrinin, Rekabet Kurumu izninin alınması başta olmak üzere işlem ön koşullarının gerçekleşmesi ile birlikte tamamlanması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

