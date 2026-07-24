2026'nın ilk yarısında e-ticarette büyümenin lokomotifi belli oldu

2026'nın ilk altı ayında e-ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre büyümesini sürdürdü. Ciro bazında Gıda %52,9, Moda & Tekstil %47,2 ve Kitap %44,8 büyüyerek ilk yarının en güçlü performansını sergileyen yüksek hacimli kategoriler oldu.

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi ve ideasoft CEO’su Sinan Akdal, tüketici alışkanlıklarının e-ticareti daha geniş bir ürün yelpazesine taşıdığını belirtti.

"Veriler, e-ticaretin artık günlük yaşamın birçok alanında tüketicinin ilk tercihleri arasında yer aldığını gösteriyor. Özellikle gıda, moda ve kitap kategorilerindeki büyüme, dijital alışverişin günlük tüketim alışkanlıklarının kalıcı bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor."

Kitap ve Elektronik Sipariş Artışında Öne Çıktı

Sipariş sayısında en güçlü artış Kitap ve Elektronik kategorilerinde gerçekleşti. Kitap siparişleri %37,7, Elektronik kategorisi ise %30,1 büyüdü.

Akdal, bu artışta kampanya yönetimi kadar alışveriş deneyiminin de etkili olduğunu belirtti.

"Ücretsiz kargo limitleri, ürün çeşitliliği, hızlı teslimat ve dönemsel kampanyalar tüketicilerin satın alma kararını doğrudan etkiliyor. Özellikle düzenli alışveriş yapılan kategorilerde bu uygulamalar sipariş adetlerini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor."

Ortalama Sepet Tutarındaki Artış Dikkat Çekti

2026'nın ilk yarısında ortalama sepet tutarında en güçlü artış Gıda (%94,1), Pet Shop (%53,1), Bebek & Çocuk (%40,6) ve Moda & Tekstil (%35,4) kategorilerinde gerçekleşti.

Akdal, bu artışın yalnızca fiyat değişimlerinden kaynaklanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Ortalama sepet tutarındaki yükselişte çoklu ürün kampanyaları, tamamlayıcı ürün önerileri ve ücretsiz kargo limitleri etkili oluyor. Tüketiciler tek ürüne odaklanmak yerine ihtiyaçlarını aynı siparişte tamamlamayı tercih ediyor. Bu da işletmeler açısından sepet yönetimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor."

Kapıda Ödeme Belirli Kategorilerde Tercih Edilmeye Devam Ediyor

Kartlı ödeme e-ticaretin temel ödeme yöntemi olmayı sürdürürken, kapıda ödeme belirli kategorilerde önemini koruyor. 2026'nın ilk yarısında kapıda ödeme sipariş oranının en yüksek olduğu kategori %58,9 ile Süpermarket / Market oldu.

"Ödeme yöntemlerinde dijitalleşme hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte tüketicilere farklı ödeme seçenekleri sunmak, özellikle güven odaklı alışverişlerde satın alma kararını desteklemeye devam ediyor."

İkinci Yarıda Kampanya Dönemi Hareketliliği Destekleyecek

ideasoft, yılın ikinci yarısında kasım kampanyaları ve yıl sonu alışverişlerinin etkisiyle Elektronik, Moda & Tekstil, Kişisel Bakım & Kozmetik, Oyuncak, Beyaz Eşya & Ev Aletleri ve Hediyelik Eşya & Aksesuar kategorilerinin öne çıkmasını bekliyor. Gıda, Pet Shop ve Kitap kategorilerinin ise yıl boyunca koruduğu güçlü performansını ikinci yarıda da sürdürmesi öngörülüyor.

Akdal, ikinci yarının e-ticaret açısından yılın en hareketli dönemi olacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yılın son çeyreği, kampanya dönemleri ve yıl sonu alışverişleriyle birlikte sektörün en yoğun dönemini oluşturuyor. Özellikle teknoloji, moda, kişisel bakım ve hediye odaklı kategorilerde güçlü bir talep bekliyoruz. İşletmeler açısından doğru kampanya planlaması, hızlı teslimat ve müşteri deneyimine yapılan yatırımlar yılın ikinci yarısındaki başarıyı belirleyen en önemli unsurlar olacak."