Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (24 Temmuz 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kaybederek 13.962,45 puana düştü.

24.07.2026 13:23:450
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Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (24 Temmuz 2026)

Dün 14.077,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,59 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.053,08 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,2 puan ve yüzde 0,82 azalışla 13.962,45 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.959,67 puanı, en yüksek 14.188,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 69'u düştü, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Tüpraş, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji Fabrikaları oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 60 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,3319 ve dolar/yen paritesi 163,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,3460 liradan, avro 53,9700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 3 artışla 4 bin 60 dolardan, Londra'da eylül vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,2 azalışla 97,5 dolardan işlem görüyor.

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