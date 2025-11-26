50 Milyon TL'lik ilk kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı

Anadolu Leasing, 13 Kasım 2025 tarihinde 50 milyon TL tutarındaki ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım) ve %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) aracılığıyla başarıyla tamamladı.

Sukuk ihracından elde edilen fonlar, Anadolu Leasing'in finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında taşınır ve taşınmaz malların finansal kiralamasında ve diğer ticari faaliyetlerde kullanılacak. Şirket, ihraçtan elde edilen kaynakları reel sektörün yatırımlarına finansal destek sağlamak için kullanacak. Bu adım, Şirket’in büyüme hedeflerine ulaşılmasında ve operasyonel kapasitenin artırılmasında etkin bir rol oynayacak.

“Reel Sektöre Finansman Desteği Güçlenecek”

Anadolu Leasing Genel Müdürü Neslihan Oruç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Katılım finans piyasasına sunduğumuz ilk ürünümüz olan sukuk ihracı ile yatırımcılara reel varlıklara dayalı bir alternatif sunarak kaynak çeşitlendirmesine yönelik stratejik adımlarımızın bir yenisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sağladığımız bu kaynağı reel sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin makine/ekipman yatırımlarının finansmanında kullanacağız. Önümüzdeki dönemde de sukuk ihraçlarımızı artırarak sermaye piyasalarında aktif rol almaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep şirketimize duyulan güvenin göstergesidir. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., bu sukuk ihracındaki iş birliği ve sağladığı destek ile sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağladı. Gerçekleştirilen ihraç, Anadolu Leasing'in sermaye piyasalarındaki gücünü pekiştirdi ve katılım finans sektöründeki etkisini artırdı.”