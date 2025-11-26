EasyCep, 45 milyon dolar yatırımla 2. el elektronik pazarını dönüştürecek

Son 3 yılda 15 kat büyüyen şirket, Türkiye’de ikinci el cep telefonu piyasasını dönüştürmeye ve tabletten bilgisayara, akıllı ev aletlerinden oyun konsollarına uzanan elektronik ürünleri yenilemeye odaklanacak.

Türkiye’nin önde gelen yenilenmiş elektronik ürün marketlerinden EasyCep, aralarında Oleka Capital, RePie Portföy ve Ziraat Portföy’ün de bulunduğu yatırımcılardan toplam 45 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırım, EasyCep’in Türkiye ikinci el cep telefonu pazarında başlattığı dönüşümü destekleyerek, yenilenmiş elektronik ürün pazar lideri olmasını sağlayan sermaye verimliliği yüksek iş modelini daha da güçlü bir yapıya taşıyacak.

Yenilenmiş elektronik ürün çeşitliliğini artıracak

Yatırımı değerlendiren EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, "Bu yatırım EasyCep için heyecan verici yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Önceliğimiz, öncüsü olduğumuz yenilenmiş elektronik ürün pazarında müşteri deneyimini çok daha yüksek bir seviyeye taşımak olacak. Bunun yanında, büyümemizi hızlandırmak üzere de çok iyi bir konumdayız. EasyCep Express bayi ağımızla ikinci el cep telefonu piyasasında başlattığımız dönüşümü daha da ileri taşıyacağız. Artık yalnızca cep telefonlarında değil, bilgisayardan tablete, oyun konsolundan akıllı ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede elektronik ürünün yenilenmesine odaklanıyoruz. Böylece hem tüketicilerin güvenilir ve uygun fiyatlı teknolojiye erişimini kolaylaştırıyor hem de yerel esnafa kazandıran, kayıt dışılığı azaltan sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz" açıklamasını yaptı.

2’inci el cep telefoncuları dönüştürüyor

EasyCep, Türkiye genelinde 300’den fazla fiziksel noktayı kapsayan geniş bir operasyon ağına sahip. Önde gelen perakendeciler, e-ticaret platformları, OEM üreticiler ve telekom operatörleriyle stratejik iş birlikleri geliştiren şirket, 12 ay garanti ve satış sonrası kapsamlı destek sağlanan yenilenmiş cihazları, uygun fiyatlar ve esnek ödeme seçenekleriyle tüketicilere ulaştırıyor. Bu model, teknolojiyi daha erişilebilir kılmanın yanında cihazların kullanım sürelerini uzatarak elektronik atıkların azaltılmasına katkı sunuyor. Şirket, 2021 ve 2024 yılları arasında gelirlerini 15 kat artırarak dikkat çekici bir ivme yakaladı.

Şirketin yeni nesil bayilik ağı EasyCep Express, ikinci el telefon esnafını ekosistemine dahil ederek 12 ay garantili ürünleri esnek ödeme seçenekleriyle tüketicilere ulaştırıyor. Böylece hem güvenli ve uygun fiyatlı teknolojiye erişim sağlanıyor hem de esnafın işini büyütmesine destek olunuyor.

Yurt dışında da vites büyütecek

Gelişmiş pazarlarda yenilenmiş cep telefonlarının toplam pazar içindeki büyüklüğü yüzde 25’lere ulaşırken, Türkiye'de son yıllardaki hızlı değişimle yenilenmiş telefonların payı yüzde 10’a ulaştı. Yurt dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren şirket, son olarak Suudi Arabistan ve BAE’de Xiaomi ile yaptığı iş birliği ile vites büyütmeye hazırlanıyor.