6 şirketin borçlanmasına onay verildi

Borçlanma aracı ihraçları, şirketlerin nakit ihtiyacını karşılayabilmek için sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir. Özellikle krediye erişimin zor ve pahalı olduğu günümüzde şirketler, daha düşük maliyetle bono/tahvil gibi borçlanma araçları ihraç ederek nakit ihtiyaçlarını daha ucuza mâl etmeye çalışır. Bu tür uygulamalar şirketin nakit akışının devamlılığı adına önem arz eder.

SPK’nın borçlanma aracı ihracını onayladığı şirketler: