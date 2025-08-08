6 şirketin borçlanmasına onay verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Ağustos 2025 tarihinde 2025/44 numaralı bültenini yayınladı. Bültende 6 şirketin borçlanma aracı ihracına yönelik başvurularına onay verildi.
Borçlanma aracı ihraçları, şirketlerin nakit ihtiyacını karşılayabilmek için sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir. Özellikle krediye erişimin zor ve pahalı olduğu günümüzde şirketler, daha düşük maliyetle bono/tahvil gibi borçlanma araçları ihraç ederek nakit ihtiyaçlarını daha ucuza mâl etmeye çalışır. Bu tür uygulamalar şirketin nakit akışının devamlılığı adına önem arz eder.
SPK’nın borçlanma aracı ihracını onayladığı şirketler: