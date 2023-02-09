81 ilde tatil 20 Şubat'a uzatıldı. Üniversitelerin açılışı ertelendi

Deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verilen ara tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatıldı. Üniversitelerin açılış tarihi ertelendi.

Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat’a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin açılış tarihi ertelendi

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.