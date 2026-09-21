AB, veri merkezlerine enerji ve su verimliliğini açıklama şartı getirilmesini önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde faaliyet gösteren veri merkezlerinin enerji ve su verimliliklerini açıklamasını zorunlu hale getirecek düzenleme teklifinde bulundu.

21.09.2026 16:06:590
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AB, veri merkezlerine enerji ve su verimliliğini açıklama şartı getirilmesini önerdi

AB Komisyonu, veri merkezlerinin kaynak kullanımını daha şeffaf hale getirmek amacıyla hazırlanan düzenleme teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, veri merkezleri, su tüketimleri ile faaliyet gösterdikleri bölgedeki su kıtlığı düzeyi arasındaki ilişki ve atık ısının yeniden kullanılması gibi yöntemlerle yerel enerji sistemine sağlayabilecekleri katkılar hakkında bilgi verecek.

Düzenleme, veri merkezlerinin enerji ve su tüketimine doğrudan sınır getirmeyecek. Bireysel veri merkezleri için ilk sürdürülebilirlik etiketlerinin 2027 yılında kullanılmaya başlanması bekleniyor.

AB, gelecek 7 yıl içinde veri merkezi kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Yapay zekanın da etkisiyle AB'deki veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar iki kat artması öngörülüyor.

Düzenleme, yürürlüğe girmeden önce Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin 2 aylık inceleme sürecinden geçecek.

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