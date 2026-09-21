Ingosa'ya FutureBright Ventures'tan ikinci yatırım geldi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, AdTech ve veri alanında faaliyet gösteren girişim, yeni yatırımla birlikte InsightMate isimli yeni ürününü hayata geçirdi.

Ingosa'nın yapay zeka teknolojisini FutureBright Group'un veri altyapısı ve tüketici davranışları alanındaki uzmanlığıyla buluşturan InsightMate, markaların dijital reklam alanlarını etkileşimli araştırma platformlarına dönüştürüyor. Böylece markalar, kullanıcıları bulundukları dijital mecralardan ayırmadan gerçek zamanlı tüketici içgörüleri elde ederek toplanan verileri aksiyona dönüştürebiliyor.

Ingosa aldığı yeni yatırımla InsightMate'i Türkiye pazarında ölçeklendirmenin yanı sıra global pazarlara açılma hazırlıklarını da hızlandırmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Garanti BBVA Partners Tech ile teknoloji girişimlerinin yatırım alma, ölçeklenme ve yeni pazarlara açılma süreçlerini destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturduklarını belirtti.

Mentorluk, eğitim ve işbirliği fırsatlarının yanı sıra Garanti BBVA'nın kurumsal bilgi birikimini ve güçlü ekosistem ağını girişimcilerle buluşturduklarını aktaran Kaya, "Programımızın önceki dönem girişimlerinden Ingosa'nın yeni bir yatırım alması ve geliştirdiği yeni ürünü pazara sunması, girişimlerin doğru destek mekanizmalarıyla küresel ölçekte büyüyebileceğini gösteren değerli bir örnek. Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte güçlü başarı hikayelerine dönüşeceğine inanıyor, bu yolculukta girişimlerin yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.