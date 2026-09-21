İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı Eylül'de yüzde 74,2 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, eylülde 0,7 puan artarak 74,2 oldu.

21.09.2026 10:58:370
Paylaş Tweet Paylaş
İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı Eylül'de yüzde 74,2 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 1982 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2 seviyesine çıktı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye Innovation Week 13. kez kapılarını açıyor

Türkiye Innovation Week 13. kez kapılarını açıyor

Şirketler için yeni dönem 27 Eylül'de başlıyor

Şirketler için yeni dönem 27 Eylül'de başlıyor

Tarımsal girdi fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 27,62 artış gösterdi

Tarımsal girdi fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 27,62 artış gösterdi

Yorum Yaz