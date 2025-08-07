17 ülkede 2.750 mağazası var: ABD'li zincir iflas tehlikesiyle karşı karşıya

Takı ve mücevher zinciri Claire's, artan mali zorluklar nedeniyle yedi yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.



Neden Önemli?



Claire's, dünya çapında 17 ülkede yaklaşık 2.750 mağaza işletiyor, ancak bu başvuru, şirketin önemli borç yükünü yeniden yapılandırma ve yönetme çabaları nedeniyle birçok mağazanın kapanmasına yol açabilir.



ABD genelindeki alışveriş merkezlerinin vazgeçilmezi olan ve merkezi Chicago'da bulunan şirketin yaşadığı zorluklar, bu yıl Amerikalı perakendecilerin karşılaştığı zorlukları da gözler önüne seriyor.

Bilmeniz Gerekenler



Mahkeme dosyasına göre, Claire's'in varlık ve yükümlülükleri 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Claire's ayrıca 25.000 ila 50.000 arası alacaklısı olduğunu bildirdi.



Perakendeci şu anda ağırlıklı olarak, 2018'deki ilk iflasının ardından kontrolü ele geçiren alacaklılar olan Elliott Management Corp. ve Monarch Alternative Capital'e ait. Şirket, yaklaşık 1,9 milyar dolarlık borcunu ortadan kaldıran bir yeniden yapılandırma planını başarıyla uygulamıştı.

CEO Chris Cramer, Haziran 2024'te yaptığı açıklamada, odak noktasının "Şirketin son dönemdeki ivmesini sürdürmek, müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek ve büyüme potansiyelimizi daha da ileriye taşımak" olacağını söyledi.