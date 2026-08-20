ABD Hazinesi, uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırıyor

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi.

20.08.2026 09:19:250
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ABD Hazinesi, uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın, en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

Söz konusu de��işikliğin 9 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceği ve mevcut borçlanma döneminin sonu olan 4 Kasım'a kadar geçerli olacağı aktarılan açıklamada, gelecekteki geri alım büyüklüklerine ilişkin daha fazla bilginin 4 Kasım'da yapılması planlanan bir sonraki çeyreklik borçlanma duyurusunda paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada, geri alım operasyonlarının büyüklüğündeki artışın, piyasa katılımcılarından gelen istikrarlı ve güçlü talebin ve Hazinenin uzun vadeli geri alım operasyonlarında rutin olarak aldığı yüksek kaliteli tekliflerin bir göstergesi olduğuna işaret edilerek, Hazinenin bu sektörlerde daha fazla likidite desteği sağlamak istediği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, güncellenmiş geçici Hazine geri alım takviminin ileri bir tarihte kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

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