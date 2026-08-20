Besler'in yılın ilk yarısında cirosu 19,6 milyar liraya ulaştı

Besler'in 2026'nın ilk yarısında brüt karı 4,5 milyar lira, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Besler yılın ilk 6 ayında finansal performansını inovasyon, marka ve sürdürülebilir büyüme yatırımlarıyla destekledi. Şirketin konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 19,6 milyar liraya ulaştı.

Besler, aynı dönemde 1,5 milyar lira ihracat geliri elde ederken işletme faaliyetlerinden 1,6 milyar lira nakit akışı sağladı.

Dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah ve Halk, sürülebilir peynir kategorisinde Ülker Sürmix markalarıyla faaliyet gösteren şirket, yılın ilk yarısında toplam 30 yeni ürünü tüketicilerle buluşturdu. Bu ürünlerin 16'sı dondurulmuş gıda iş biriminde, 5'i yağ iş biriminde Türkiye pazarına yönelik sunulurken, ihracat pazarları ve Ev Dışı Tüketim (EDT) kanalında 9 yeni ürün satışa çıkarıldı.

Yaklaşık 64 milyon tabakta yer alan ve 21 milyon haneye ulaşan Besler markalarından SuperFresh, yüzde 32 pazar payıyla dondurulmuş gıda kategorisindeki liderliğini sürdürdü. Marka, premium pizza segmentindeki varlığını Pizza Napoliten ile güçlendirirken Frulove'u da portföyüne ekledi.

Yağ kategorisinde ise Bizim Yağ ve Terem'in performansıyla yüzde 68 pazar payına ulaşıldı.

- EDT ve donuk fırıncılık satışları arttı

Besler, yılın ilk yarısında Ev Dışı Tüketim ve donuk fırıncılık alanlarında da büyüme kaydetti.

Yağ kategorisindeki pastacılık ürünleri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, catering segmentindeki satışlar yüzde 10 arttı. Donuk fırıncılık iş kolundaki bake-off satışlarında ise yüzde 53 artış gerçekleşti.

Şirket, tarım ve tedarik zincirinde verimliliği artırmaya yönelik akıllı tarım projesi SAFER'ın ikinci fazını da uygulamaya aldı. Emirdağ fabrikasında hayata geçirilen güneş enerjisi santrali (GES) yılın ilk yarısında faaliyete geçti.

Besler ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) 25 milyon avro tutarında uzun vadeli finansman sağladı. Finansmanın üretim altyapısının güçlendirilmesi, verimlilik yatırımlarının hızlandırılması, sürdürülebilirlik projelerinin desteklenmesi ve uzun vadeli büyüme stratejisinin ilerletilmesinde kullanılması planlanıyor.

- "Yenilikçi ürünleri, verimlilik odaklı uygulamaları ve uzun vadeli yatırımları somut sonuçlara dönüştürdük"

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, yılın ilk yarısında inovasyon odakları ve disiplinli iş modelleriyle güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Yenilikçi ürünleri, verimlilik odaklı uygulamaları ve uzun vadeli yatırımları somut sonuçlara dönüştürdüklerini aktaran Altınkılınç, şunları kaydetti:

"Bu dönemde sağladığımız uzun vadeli finansman da büyüme yolculuğumuzu destekleyen önemli adımlardan biri oldu. Önümüzdeki dönemde üretim altyapımıza, verimliliğe, sürdürülebilirlik projelerine ve ihracat kapasitemize yatırım yaparak hem yurt içinde hem uluslararası pazarlarda büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."