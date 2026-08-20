Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Ağustos 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,9546 seviyesinde bulunuyor.

20.08.2026 09:44:200
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Ağustos 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 47,9232'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,9546 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 56,1320'den, sterlin/TL önceki günün kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 65,4050'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 923 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,38 artışla 6 bin 969 liradan tamamlamıştı.

Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 923 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 306 liradan, Cumhuriyet altını da 45 bin 26 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,7 azalışla 4 bin 492 dolarda seyrediyor.

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