ABD ile İran arasında varılan mutabakat Rus piyasalarını baskılıyor

ABD ve İran arasında mutabakata varılmasının enerji piyasalarında risk primini azaltması ve emtia fiyatlarında düşüşe yol açması nedeniyle Rus piyasalarında satış baskısı arttı.

15.06.2026 13:22:280
Paylaş Tweet Paylaş
ABD ile İran arasında varılan mutabakat Rus piyasalarını baskılıyor

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,29 değer kaybederek 2.515 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,38 kayıpla 1.101 puana indi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,56 düşerken, dolar/ruble paritesi 72,68 seviyesine yükseldi.

Rusya'nın önde gelen enerji şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 1,06 düşerken, Gazprom’un hisseleri yüzde 1,18 ve Sber'in hisseleri yüzde 1,12 değer kazandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Gelişmenin ardından enerji piyasalarında risk primi kısmen azalırken, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta kapanışa göre yüzde 4,9 düştü.

Rus ekonomisi, ülkenin ana ihracat kalemi petrol ve çeşitli emtialardaki fiyat değişimlerine duyarlılığıyla ön plana çıkıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Konut Fiyat Endeksi Mayıs'ta yüzde 1,7 arttı

Konut Fiyat Endeksi Mayıs'ta yüzde 1,7 arttı

SpaceX'in halka arz büyüklüğü ek satış opsiyonuyla 85,7 milyar dolara ulaştı

SpaceX'in halka arz büyüklüğü ek satış opsiyonuyla 85,7 milyar dolara ulaştı

ABD'de, xAI'ın "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla OpenAI'a açtığı dava düşürüldü

ABD'de, xAI'ın "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla OpenAI'a açtığı dava düşürüldü

Yorum Yaz