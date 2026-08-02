Capital 2026 Ağustos Sayısı Bayilerde

KAPAK

ZİRVEDE DEVİR TESLİM

955,5 milyar TL ciroya ulaşan Türk Hava Yolları Capital500 araştırma tarihinde ilk kez zirveye yerleşti. İkinci Ford Otosan, üçüncü ise Tüpraş oldu.

ARAŞTIRMALAR

BORÇTA VADE ALARMI

Yüksek faiz döneminde şirketler için asıl risk borcun büyüklüğü değil vadesi. Capital500’ün ilk 100’ündeki 33 şirketin bilançoları, kısa vadeli borç baskısının şirketleri nasıl ayrıştırdığını ortaya koyuyor.

25 SEKTÖRÜN İKİ GERÇEĞİ

2026’da sektörlerin hikayesini tek bir gösterge anlatmıyor. 25 sektörde son bir yılın en kritik alarm sinyalini ve büyüme umudu veren en güçlü göstergeyi analiz ettik.

1’E 9’LUK ÇARPAN ETKİSİ

Capital500 şirketleri yalnızca cirolarıyla değil ekonomide yarattıkları çarpan etkisiyle öne çıkıyor. Her 1 TL’lik ekonomik faaliyet 9 TL’ye, bir kişilik doğrudan istihdam ise 53 kişiye kadar toplam etki yaratabiliyor.

HEDEF TUTAR MI?

Kilit Grup’tan Limak Holding’e, Rixos’tan Dedeman Holding’e kadar turizm sektörünün en büyük yatırımcıları talepteki yavaşlamayı pazar çeşitliliği ve verimlilikle aşmayı planlıyor.

5 KULVARDA ZİRVE KİMİN?

Capital500’ün “En’ler Endeksi” Türkiye’nin en büyük şirketlerini kârdan ihracata, istihdamdan büyümeye beş kulvarda karşı karşıya getiriyor.

SÖYLEŞİLER

“İLK 5 OYUNCU ARASINDA OLACAĞIZ”

ETİ Global CEO’su Ercan Öz, “Bulunduğumuz ülkelerde tüketici tarafından bilinen, tercih edilen ve ilgili kategorilerde ilk 5 oyuncu arasında yer almak istiyoruz” diyor.

KOÇ’UN YENİ BÜYÜME MOTORU

Koç Sağlık Grubu Başkanı Erhan Bulutcu, bugün 750 800 milyon dolar olan gelirlerini beş yılda ikiye, 10 yılda dörde katlayarak 3 milyar doların üzerine taşımayı hedeflediklerini söylüyor.

“KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRİYORUZ”

Esnek şirket yapıları sayesinde çok hızlı karar aldıklarını söyleyen Bianca Boya Kurucu Ortağı Mehmet Salih Özer, “Krizlerden fırsat çıkarmaya odaklanıyoruz” diyor.

“HEDEF DÜNYADA İLK 5’E GİRMEK”

Türkiye’de satılan her dört gıda takviyesinden birini üreten Alyors Grup’un yönetim kurulu başkanı Selman Alimoğlu, 2035 yılına kadar dünyanın en büyük 5 takviye edici gıda şirketi arasına girmeyi hedeflediklerini söylüyor.

“GLOBALDE DAHA GÖRÜNÜR OLMAK İSTİYORUZ”

MİA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, “Teknoloji ihracatının toplam gelirlerimiz içindeki payını artırmayı hedefliyoruz” diyor.

“KÜRESEL DÜZEN ÇÖZÜLÜYOR”

IMF’nin eski birinci başkan yardımcısı Prof. Gita Gopinath, küresel ekonomide eski kuralların sona erdiğini söylüyor. Gopinath, jeopolitik risklerden yapay zekaya uzanan yeni dönemi Capital’e değerlendirdi.

ÖZEL BÖLÜM

BÜYÜMENİN YENİ KODU

Türkiye’nin önde gelen 37 şirketinin lideri artık büyümeyi yalnızca ciro ya da kapasite artışıyla değil verimlilik, finansal disiplin, inovasyon ve teknolojiyle değerlendiriyor.

YÖNETİM

İYİ ŞİRKETLER NEDEN KÖTÜLEŞİR?

Yeni kitabı Incorruptible’da iyi şirketlerin neden zamanla kötüleştiğini sorgulayan Eric Ries, geleceğin kazananlarının ise finansal baskılara rağmen kuruluş amacını koruyabilen şirketler olacağını savunuyor.

ÇOKLU AJANS DÖNEMİ

İletişimde tek ajans modeli yerini uzmanlık temelli çoklu ajans yapısına bırakıyor. Yeni dönemde markalar, farklı ajansları ortak bir strateji etrafında buluşturmaya odaklanıyor.

KONJONKTÜR

FAİZDE YOL UZUN

Ekonomide büyüme dirençli kalırken sanayi ve dış talep zayıflıyor. Hizmet enflasyonundaki katılık ve jeopolitik riskler ise faiz indirimlerinin beklenenden daha yavaş ilerleyeceğine işaret ediyor.

FİNANS

MAKAS AÇILIYOR

Bankacılıkta net kâr artarken özkaynak kârlılığı geriliyor, bankalar arasındaki performans farkı ise hızla açılıyor. Sektör, yıl sonunda enflasyonun altında özkaynak kârlılığı riskiyle karşı karşıya.

“TL VE HİSSE AĞIRLIKLI BİR PORTFÖY ÖNERİYORUZ”

TL ve hisse ağırlıklı bir portföy yapısı öneren Pusula Yatırım Genel Müdürü M. Batuhan Alpman, “Bu zorlu konjonktürde sektör ve hisse seçimi büyük önem kazandı” diyor.

YAŞAM

“HEDEFİM 1 YILDA 12 YARIŞ”

Koşunun iş hayatını beslediğini söyleyen Göçtur Turizm Yatırım İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Rena Çukurova, bu yıl yol ve patika parkurlarında 12 yarışı tamamlayarak 3 bin kilometre koşmayı hedefliyor.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

10 SORU

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

ZİRVE YOLU

BRAND PULSE

PARA YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer / PUTİN RİSKİ TIRMANDIRIYOR

Yiğit Kulabaş / TEKNOLOJİNİN ERGENLİĞİ VE İNSANA DAİR

Mehmet Gerz / DÜNYA VE TÜRKİYE’DE ENFLASYON BELİRLEYİCİ

Ali Özgenç / YZ İŞ KIYIMINA NEDEN OLACAK MI?

Ömer Barbaros Yiş / SİHİRLİ KELİMELER

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